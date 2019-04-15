Отредактированный отчет Мюллера обнародуют в четверг
Министерство юстиции США планирует
опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о
расследовании вмешательства России в четверг, 18 апреля.
По словам пресс-секретаря ведомства Керри Купек,
отредактированный отчет будет отправлен в Конгресс США, а также обнародован для
общественности, передает AP.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер
официально завершил расследование вмешательства РФ в выборы президента США в конце марта и передал конфиденциальный отчет на 400 страницах генеральному
прокурору Уильяму Барру. Генпрокурор передал Конгрессу четырехстраничное письмо,
в котором подробно изложил "основные выводы" Мюллера.
В своем письме Барр рассказал, что в ходе
22-месячного расследования не удалось найти прямых доказательств сговора между президентом США
Дональдом Трампом и Россией во время президентской кампании в США.
Генеральный прокурор США сообщил, что
следствие не нашло достаточно доказательств, чтобы обвинить Трампа в
препятствии правосудию.
В то же время демократы подозревают, что Барр мог
утаить детали отчета Мюллера.