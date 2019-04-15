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Отредактированный отчет Мюллера обнародуют в четверг

15 апреля, 19:55
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Отредактированный отчет Мюллера обнародуют в четверг - фото

REUTERS/Aaron P. Bernstein

Уильям Барр

Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в четверг, 18 апреля.

По словам пресс-секретаря ведомства Керри Купек, отредактированный отчет будет отправлен в Конгресс США, а также обнародован для общественности, передает AP.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер официально завершил расследование вмешательства РФ в выборы президента США в конце марта и передал конфиденциальный отчет на 400 страницах генеральному прокурору Уильяму Барру. Генпрокурор передал Конгрессу четырехстраничное письмо, в котором подробно изложил "основные выводы" Мюллера.

В своем письме Барр рассказал, что в ходе 22-месячного расследования не удалось найти прямых доказательств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время президентской кампании в США.

Генеральный прокурор США сообщил, что следствие не нашло достаточно доказательств, чтобы обвинить Трампа в препятствии правосудию.

В то же время демократы подозревают, что Барр мог утаить детали отчета Мюллера.

Теги:   США Конгресс США Роберт Мюллер

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