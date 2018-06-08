Отравленные в Солсбери Скрипали до сих пор проходят лечение - посол

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что отравленные нервно-паралитическим веществом бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают лечение.

В интервью РБК дипломат рассказал, что несмотря на то, что Скрипали больны, непосредственной опасности их здоровью сейчас нет.

По его словам, британская сторона намерена обеспечить их безопасность, поскольку "эти люди пережили покушение с использованием нервно-паралитического вещества".

Бристоу также повторил позицию Лондона, что против Скрипалей была предпринята атака с использованием нервно-паралитического вещества Новичок, который был разработан в России.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на скамье в британском городе Солсбери.

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Специалисты определили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе.

Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

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Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет. Россия же отвергает все обвинения.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипаль пришли в себя, позже их выписали из больницы.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот России со стороны многих стран мира.