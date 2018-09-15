15 сентября 2018, суббота

Отравление в Солсбери: журналисты нашли еще одно доказательство работы Петрова на Минобороны РФ

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Руслан Боширов и Александр Петров

Руслан Боширов и Александр Петров

Журналист Патрик Ривел из ABC News и его коллега Оливер Кэррол из Independent позвонили по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы России на Александра Петрова, которого подозревают в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Корреспондентам ответили, что это номер Министерства обороны РФ.

Кэррол написал в Twitter, что собеседник повесил трубку после вопроса, работал ли Александр Петров в ведомстве.

Оливер Кэррол: "Только что позвонил по этому самому номеру - человек на том конце линии подтвердил, что это номер приемной Минобороны. Работал ли у них Петров? - Повесил трубку".

Патрик Ривел: "Я позвонил по номеру телефона …, который Новая газета называет номером Минобороны. Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство".

Ранее Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли ряд подтверждений, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Среди них - справка ФМС на имя одного из подозреваемых Александра Петрова, в которой указан телефон: 195-79-66. По данным журналистов российского издания Новая газета, этот номер относится к Хорошевскому району Москвы, в котором находится штаб Главного разведывательного управления Минобороны России. 

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Фото: The Insider

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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