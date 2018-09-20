Отравление в ресторане Солсбери: пострадавшую пару выписали из больницы

Полиция не рассматривает инцидент в ресторане Prezzo как подозрительный

Мужчину и женщину, которые почувствовали себя плохо во время ужина в ресторане Prezzo в британском Солбсери, выписали из больницы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию графства Уилтшир.

Правоохранители подчеркнули, что не рассматривают этот инцидент как подозрительный.

Напомним, 16 сентября стало известно, что во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери мужчина и женщина почувствовали себя плохо.

По словам одного из свидетелей Аманды Ньютон, которая находилась в ресторане, пострадавшая пара была россиянами.