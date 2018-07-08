Отравление в Эймсбери: Великобритания пока не намерена вводить новые санкции против России

Великобритания пока не планирует вводить новые санкции против России после отравления двух своих граждан в Эймсбери, заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид.

"Мы не хотим делать преждевременные выводы"- цитирует Джавида The Guardian.

Как отметил министр, пока известно лишь то, что эти люди были отравлены тем же веществом, что и бывший офицер ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери (обоим удалось выжить).

"Мы знаем, что в марте к преступлению были причастны русские. А сейчас у нас недостаточно информации", - добавил глава британского МВД.

30 июня в городе Эймсбери недалеко от Солсбери два человека были найдены без сознания. Как установили позже, 44 -летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были отравлены веществом Новичок. Этим же веществом отравили Скрипача и его дочь.

Полиция не установила никакой связи между отравившимися британцами и Скрипалем. По предварительным данным, их пути не пересекались.

Знакомый Стерджес и Роули предположил в разговоре с The Sun, что пара могла найти какой-то зараженный предмет в парке Эймсбери.