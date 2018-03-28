Отравление Скрипаля: Великобритания проверит визы состоятельных иностранцев, в том числе и россиян

МВД Великобритании проверит визы состоятельных иностранцев в рамках реакции на предполагаемую причастность России к отравлению Сергея Скрипаля.

Как сообщает Independent, об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй во время выступления перед парламентом.

Премьер отметила, что проверки затронут специальные визы, выданные инвесторам в британскую экономику, но не будут фокусироваться исключительно на гражданах России.

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26 марта, в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля 24 страны объявили о высылке российских дипломатов - 18 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Россия пообещала ответить на высылку странами Запада ее дипломатов.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.