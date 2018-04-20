Отравление Скрипаля: в Солсбери могли остаться места, зараженные Новичком

В Солсбери могут находиться места с высокой концентрацией яда Новичок

В Министерстве окружающей среды Великобритании считают, что спустя полтора месяца после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери по-прежнему находятся остатки нервно-паралитического отравляющего вещества.

Об этом рассказал научный консультант британского министерства Иэн Бойд на встрече с жителями города, сообщает DW.

В рамках встречи обсуждался процесс химической очистки, которую проводят в Солсбери. В настоящий момент деконтаминация проводится на девяти объектах, связанных с отравлением Скрипалей.

При этом Иэн Бойд подчеркнул, что в городе могут быть места с опасно высокой концентрацией яда Новичок, о которых не было известно ранее. Предполагается, что работы по химической очистке займут несколько месяцев.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.

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