Отравление Скрипаля: российские дипломаты покинут Лондон 20 марта

Посол РФ предположил, что это британские спецслужбы причастны к отравлению Скрипаля

23 российских дипломата вместе с семьями покинут Великобританию по требованию Лондона уже 20 марта.

Вместе с семьями это около 80 человек.

Об этом рассказал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, передает РИА Новости.

Посол опроверг, что Британия высылает незаявленных сотрудников разведслужб. По его словам, страну покинут до 40% состава посольства в Лондоне.

Речь идет о высылке дипломатов в качестве санкции после отравления в британском городе бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Скрипаля.

Вместе с тем, дипломат дал оценку действиям британского руководства.

"Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости. Это все призвано обслуживать эту колоссальную провокацию, которую организовали, скорее всего, британские спецслужбы", - заявил российский посол.

Вместе с тем российское посольство приглашает граждан РФ, проживающих в Великобритании на выборы президента 18 марта.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

В ответ Москва пригрозила зеркальными мерами.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ о применении в Солсбери химического оружия против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, по всей видимости, отдал лично президент РФ Владимир Путин.