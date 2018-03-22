Отравление Скрипаля: Польша рассматривает два возможных сценария ответа на действия РФ

Польша может сделать определенные шаги в отношении России в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, сообщил заместитель министра иностранных дел польского МИД Бартош Цихоцкий.

По его словам, речь идет о двух наиболее возможных сценариях – введение санкций против РФ на национальном уровне или в коалиции государства, пишет Польское радио.

"Это ряд различных шагов. Сначала введем их и только потом будем говорить о них", - добавил Цихоцкий.

Он добавил, что Польша работает над четкой позицией в рамках ЕС и НАТО для выражения солидарности с Британией.

"Мы работаем над тем, чтобы подход к инциденту в Солсбери воспринимался на уровне отношений России с Европой, а не двусторонних отношений между Москвой и Лондоном. Мы считаем, что под угрозой оказались жизни и безопасность граждан Евросоюза", - резюмировал представитель МИД Польши.

Ранее СМИ сообщали, что Польша думает над высылкой российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

В ответ Москва пригрозила зеркальными мерами, а позже объявила персонами нон грата 23 британских дипломата.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ о применении в Солсбери химического оружия против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, по всей видимости, отдал лично президент РФ Владимир Путин.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По имеющимся данным, они, а также еще несколько случайных граждан подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.