29 мая 2018, вторник

Отравление Скрипалей в Солсбери: врачи рассказали, что не верили в их выздоровление

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Врачи окружной больницы Солсбери признались, что изначально не рассчитывали на выздоровление Сергея и Юлии Скрипаль
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Врачи окружной больницы Солсбери признались, что изначально не рассчитывали на выздоровление Сергея и Юлии Скрипаль

Врачи окружной больницы Солсбери, куда были доставлены после отравления экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, не верили в успешное лечение.

Как рассказал в эфире программы Newsnight на телеканале BBC врач отделения интенсивной терапии Стивен Джукс, Скрипалям была оказана лучшая медицинская помощь.

"Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы ожидали, что они не выживут. Мы попробовали все наши методы лечения. Мы оказали самую лучшую клиническую помощь, но были все признаки того, что они не выживут", - отметил он.

Заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей в свою очередь выразил уверенность, что спасти Скрипалей удалось благодаря "очень хорошей базовой интенсивной терапии генерическими препаратами, отличной и слаженной работе врачей, фантастической заботе и преданности наших медсестер".

Он также добавил, что изначально на успешный сценарий медики не рассчитывали.

При этом врачи опасаются делать прогнозы относительно дальнейшего состояния здоровья Скрипалей.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

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