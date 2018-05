Отравление Скрипалей в Солсбери: врачи рассказали, что не верили в их выздоровление

Врачи окружной больницы Солсбери, куда были доставлены после отравления экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, не верили в успешное лечение.

Как рассказал в эфире программы Newsnight на телеканале BBC врач отделения интенсивной терапии Стивен Джукс, Скрипалям была оказана лучшая медицинская помощь.

"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t

"Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы ожидали, что они не выживут. Мы попробовали все наши методы лечения. Мы оказали самую лучшую клиническую помощь, но были все признаки того, что они не выживут", - отметил он.

Заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей в свою очередь выразил уверенность, что спасти Скрипалей удалось благодаря "очень хорошей базовой интенсивной терапии генерическими препаратами, отличной и слаженной работе врачей, фантастической заботе и преданности наших медсестер".

Он также добавил, что изначально на успешный сценарий медики не рассчитывали.

The success of Sergei and Yulia Skripal's treatment was due "to the very good generic basic critical care, excellent teamwork by the doctors, fantastic care and dedication by our nurses," and input from international experts like Porton Down, says Dr Duncan Murray #newsnight pic.twitter.com/vXNqKLOgCB