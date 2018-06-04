Отравление Скрипалей: в полиции рассказали, во сколько обошлась их спецоперация

Стоимость спецоперации полиции после отравления Скрипалей составила 7,5 миллионов фунтов

Главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон заявил, что затраты правоохранителей в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии составили около 7,5 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщает ВВС, в эту сумму, в частности, вошли расходы на оплату труда нескольких десятков полицейских.

По словам комиссара, в разгар операции было задействовано более 140 сотрудников полиции.

Еще около 250 тысяч фунтов были выплачены местным предпринимателям, которые после отравления Скрипалей столкнулись с падением выручки до 80% в некоторых случаях.

Макферсон не исключил, что окончательная стоимость операции может оказаться еще выше.

Он также напомнил, что правительство Великобритании заявляло, что готово покрыть расходы местной полиции из бюджета.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.