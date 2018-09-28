Отравление Скрипалей: в Bellingcat рассказали, сколько времени понадобится на идентификацию второго подозреваемого

Журналисты смогут раскрыть настоящее имя "Александра Петрова" (справа) в течение недели или двух

Представитель международной расследовательской группы Bellingcat заявил, что имя второго подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери будет названо в ближайшее время.

В интервью ВВС сотрудник Bellingcat под псевдонимом Мориц Ракужицкий рассказал, что в течение недели или двух журналисты смогут идентифицировать сотрудника российской разведки, который въехал в Британию под именем Александр Петров.

Ракужицкий отметил, что "Петров", скорее всего, имеет не столь высокое воинское звание, как его напарник полковник Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов"). Вероятно, "Петров" является капитаном или старшим лейтенантом.

"Мы поговорили на условиях анонимности с нашими источниками в российских вооруженных силах. Они все говорят, что поражены тем фактом, что целого полковника, да еще и Героя России, отправили на проведение "полевой операции". Обычно такую работу поручают офицерам на уровне капитана. Они считают, что, либо это указывает на то, что задание было поставлено на самом высоком уровне, либо же руководство ГРУ желало таким образом порадовать своего непосредственного начальника, то есть Путина", - заявил Ракужицкий.

Напомним, 26 сентября группа Bellingcat совместно с журналистами российского издания The Insider установили настоящую личность Руслана Боширова - им оказался полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига.

Жители села Березовка Амурской области подтвердили, что Боширов похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Напомним, 5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом Новичок 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.

Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

Их выписали из больницы после успешного лечения.