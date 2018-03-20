Отравление Скрипаля: высланные российские дипломаты покидают Британию

Российские дипломаты, которые были высланы в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, покидают Великобританию.

Как сообщает Радио Свобода, дпиломаты вылетели рейсом из Лондона в Москву.

В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за этого инцидента.

В свою очередь британские дипломаты, которых Россия выслала в ответ на действия Лондона, покинут Москву до конца недели, сообщает ТАСС.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью ее деятельности.