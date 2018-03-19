Отравление Скрипаля: в Британию прибыли международные эксперты по химическому оружию

Образцы вещества будут отправлены в международные лаборатории для проведения тестов

В Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отметили в британском Министерстве иностранных дел, образцы вещества будут отправлены в авторитетные международные лаборатории, отобранные Организацией по запрещению химического оружия, для проведения тестов.

Результаты тестов ожидаются не менее чем через две недели.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химического оружия.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН и приняв решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.