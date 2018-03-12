Отравление российского экс-шпиона в Британии: власти советуют посетителям паба и ресторана продезинфицировать вещи

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По данным местных властей, риск для здоровья населения остается минимальным

По данным местных властей, риск для здоровья населения остается минимальным

Здоровью около 500 жителей английского города Солсбери потенциально угрожает нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщает ВВС, власти рекомендовали местным жителям, которые посещали ресторан Zizzi и паб The Mill, дезинфицировать одежду либо же упаковать ее в пластиковые пакеты до особого распоряжения.

Мобильные телефоны и другие гаджеты следует протереть влажными салфетками, которые также следует упаковать в пластиковые пакеты и выбросить.

Очки и ювелирные изделия необходимо вымыть с дезинфицирующими средствами.

В то же время, по словам госсоветника по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис, риск для населения по-прежнему оценивается как низкий.

"Несмотря на то, что в Zizzi и The Mill нашли следы нервно-паралитического вещества, я убеждена, что они никак не навредили здоровью посетителей", - заявила она.

Сергей Скрипаль – бывший полковник российского ГРУ. В 2006 году его осудили на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали в рамках операции по обмену шпионами. Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

4 марта Скрипаль и его 33-летная дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

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