Отравление Новичком: жителей двух британских городов призвали не трогать неизвестные емкости

Предупреждение не прикасаться к незнакомым емкостям, которые могут содержать Новичок, касается жителей городов Эймсбери и Солсбери

Британское правительство предупредило жителей городов Солсбери и Эймсбери и их окрестностей о рисках контактов с незнакомыми предметами.

Об этом заявила представитель министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании Салли Дэйвис, сообщает DW.

Предупреждение было сделано в связи со смертью 44-летней Дон Стерджес в результате отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

По словам Дейвис, речь идет о емкостях, в которых может находиться жидкость или гель - "сосудах, шприцах, иголках, косметике или подобных предметах из металла, пластика или стекла".

Угроза для населения остается низкой, отметила Дэйвис.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджес. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.