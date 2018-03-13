Отравление экс-шпиона Скрипаля: Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании

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Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона по

Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля", сказал Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Лавров отметил, что Великобритания должна выполнить свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и обеспечить доступ к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия, сообщает Интерфакс.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Также Мэй отметила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон примет самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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