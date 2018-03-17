Отравление экс-шпиона Скрипаля: разработчик газа Новичок рассказал о противоядии

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Вил Мирзаянов рассказал, что от газа Новичок существует противоядие
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Вил Мирзаянов рассказал, что от газа Новичок существует противоядие

Химик Вил Мирзаянов, который в советские годы принимал участие в создании отравляющего вещества, известного как Новичок, которым могли отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, рассказал о существовании противоядия.

В интервью Русской службе Би-би-си Мирзаянов сказал, что первая помощь — это атропин и афин (холинолитические средства, используемые в качестве антидотов фосфорорганических отравляющих веществ).

"Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но они не вылечивают человека", - добавил он.

По его словам, Скрипалю и его дочери скорее всего ввели антидот, но у них уже начались необратимые повреждения всего организма.

Мирзаянов также отметил, что людей, которые присутствовали на месте отравления, необходимо исследовать в клинических условиях и наблюдать за ними, ведь Новичок имеет так называемое отложенное действие.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По имеющимся данным, они, а также еще несколько случайных граждан подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. 

Британия возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН, и приняв решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

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