Отравление близ Солсбери: пара получила большую дозу Новичка

Полиция продолжает поиски контейнера с веществом, который, по их мнению, пара брала в руки

Британская полиция заявила, что 44-летняя Дон Стерджесс, которая накануне умерла после отравления Новичком, получила большую дозу нервно-паралитического вещества.

Как сообщает ВВС, 45-летний Чарли Роули, который также отравился Новчиком, все еще находится в критическом состоянии.

Полиция продолжает поиски контейнера с веществом, который, по их мнению, пара брала в руки.

Отмечается, что ключевым местом поиска является квартира пары. Накануне эксперты проводили там обыск в защитных костюмах, работая по 30 минут из-за жары.

Правоохранители также рассказали, что накануне эвакуировали одну из машин возле здания, но "у общественности нет причин для волнения".

Ранее стало известно 44-летняя Дон Стерджесс умерла в больнице после отравления Новичком.

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что она была "потрясена и шокирована" смертью, которая произошла после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Британская полиция сообщила, что пострадавшая пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом. Правоохранители готовятся к длительному расследованию этого дела. Приоритетной целью полиция ставит определение источника отравления.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося не считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.