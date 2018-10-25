Отправленные американским политикам бомбы были начинены порошком и осколками стекла - АР

Источник не уточнил, был ли порошок взрывчатым

Бомбы, которые были отправлены представителям демократической партии и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла, передает Associated Press со ссылкой на слова анонимного американского чиновника.

По словам источника, устройства были изготовлены из ПВХ-трубы длиной около шести дюймов (12 см) и покрыты черной лентой. Внутри трубы был порошок и осколки стекла. Он не уточнил, был ли порошок взрывчатым.

Также чиновник отметил, что на каждом устройстве также была небольшая батарея, похожая на батарею часов.

Как отмечает агентство, чиновник пожелал остаться анонимом: он рассматривал рентгеновские снимки устройства и не имел права обсуждать текущее расследование.

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.