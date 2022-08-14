«Билет в один конец». Кого из РФ отправляют на войну и почему российские родители предпочитают деньги вместо сына — интервью с Доброхотовым 14 августа, 08:29 Эксклюзив НВ Журналист Роман Доброхотов, основатель издания The Insider (Фото:Роман Доброхотов via Facebook)

В распоряжении The Insider оказался архив жалоб в военную прокуратуру России, который, как утверждают в издании, отражает реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны в Украине.

Журналисты пишут, что срочников обманом или принуждением бросают в зону боевых действий, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, контрактники специально нарушают все нормы и правила устава, чтобы их отстранили от службы, а родители не могут получить никакой информации о своих пленных или убитых детях. Из тех же жалоб российских граждан издание узнало о мародерстве и зверствах российских солдат в Украине.

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О подробностях расследования и своих впечатлениях в интервью Радио НВ рассказал Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider.

— Какие ваши самые сильные впечатления от прочитанного?

— Многое из этого было ожидаемо, но оно произвело впечатление, потому что одно дело просто знать о том, что происходит, а другое дело — читать об этом в изложении родственников и самих солдат.

Были вещи, которые стали несколько неожиданными. Например, история о герл-френд одного из солдат, которая пишет письмо о том, что исчез ее возлюбленный. Потом родителям пришло письмо о том, что он погиб, прислали какой-то закрытый гроб, похоронили. А оказалось, что похоронили вообще неясно кого и солдат, скорее всего, в плену. [Девушка] попыталась навести справки, ей сказали: «Давайте официальный запрос от родственников». А родители не захотели этот запрос оформлять, потому что они уже получили похоронные деньги за него, в общем дальнейшей судьбой официально интересоваться не захотели.

— Это душераздирающая история, я все-таки на ней остановлюсь. Кажется, простите за такие подробности, там просто ноги какие-то пришли, их похоронили. Герл-френд этого военного даже увидела его на видео, сделала вывод, что все-таки он жив. Возможно, вы знаете, есть такая горячая линия Вернись живым из Украины. С самого начала широкомасштабной агрессии россияне могли просто позвонить на эту линию и выяснить что-то по поводу своих родственников, если такие данные были. Как вы думаете, какое количество людей согласилось приехать? Ровно ноль людей. Ни один человек не захотел приезжать ни забирать тело своего близкого, ни просто самого родственника, который был в плену.

— Да, в каких-то случаях это можно списать на то, что люди боятся ехать в страну, с которой идет война.

Но в конкретном случае не надо было обращаться к самим украинцам. Нужно было обращаться в военную прокуратуру, здесь бояться было нечего. Я так понял, что они решили: если он пленный, вернут — так вернут, а деньги в любом случае уже получили, а сейчас еще деньги отберут — связываться не хочется. Примерно такая логика. И это важно понимать.

Многие сейчас говорят: а что будет, когда число погибших и раненных вырастет до большого? Будет ли возмущение? По таким семьям видно, что это точно не те, кто пойдет протестовать и возмущаться, если они готовы предпочесть пару сотен тысяч рублей вместо родного сына. Я думаю, что от этих людей ждать какого-то протеста не стоит.

Еще было много ярких историй, связанных с тем, что не только контрактников, но и срочников принуждали к участию в войне и обманным способом, и силой. Это тоже, мне кажется, показательно. Это показывает, насколько указы Путина на самом деле «работают», потому что когда срочники пытались возражать, что Путин сказал их не использовать, им отвечали: «Больше телевизор смотрите».

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