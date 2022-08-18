Канада выделит Украине 450 миллионов долларов на газ к отопительному сезону

18 августа, 06:41
Канада поможет Украине в закупке газа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Канада поможет Украине в закупке газа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада предоставит 450 миллионов канадских долларов (почти 13 млрд гривен) на закупку газа к отопительному сезону.

«Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону. Спасибо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, вице-премьер-министру — министру финансов Канады Христе Фриланд и всему народу Канады за непреклонную поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию», — сообщил Шмыгаль.

Видео дня

https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1559962447598977025
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Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Как сообщалось, фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, Нафтогазом и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

https://www.youtube.com/watch?v=CcIO0tIOq14
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Отопительный сезон Канада Денис Шмыгаль

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