Канада выделит Украине 450 миллионов долларов на газ к отопительному сезону 18 августа, 06:41 Канада поможет Украине в закупке газа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада предоставит 450 миллионов канадских долларов (почти 13 млрд гривен) на закупку газа к отопительному сезону.



«Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону. Спасибо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, вице-премьер-министру — министру финансов Канады Христе Фриланд и всему народу Канады за непреклонную поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию», — сообщил Шмыгаль.

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Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Как сообщалось, фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, Нафтогазом и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

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