Относимся с пониманием: в Кремле прокомментировали фейковые выборы в ОРДЛО

В администрации главы Кремля Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам, которые оккупационные власти РФ провели в подконтрольных им районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя фейковое голосование, передает УНИАН.

"Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов... Этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования", - заявил он.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли псевдовыборы "глав и депутатов" ОРДЛО.

Победу на них Кремль "нарисовал" своим ставленникам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.