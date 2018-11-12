Относимся с пониманием: в Кремле прокомментировали фейковые выборы в ОРДЛО

В администрации главы Кремля Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам, которые оккупационные власти РФ провели в подконтрольных им районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя фейковое голосование, передает УНИАН.
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"Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов... Этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования", - заявил он.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли псевдовыборы "глав и депутатов" ОРДЛО.
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Победу на них Кремль "нарисовал" своим ставленникам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
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