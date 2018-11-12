12 ноября 2018, понедельник

Относимся с пониманием: в Кремле прокомментировали фейковые выборы в ОРДЛО

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Пескова, марионетки Кремля

По словам Пескова, марионетки Кремля "самоорганизовались"

В администрации главы Кремля Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам, которые оккупационные власти РФ провели в подконтрольных им районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя фейковое голосование, передает УНИАН.

"Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов... Этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования", - заявил он.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли псевдовыборы "глав и депутатов" ОРДЛО.

Победу на них Кремль "нарисовал" своим ставленникам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове