Считают украинских женщин конкурентками. Какая категория поляков больше всего настроена против украинцев 15 августа, 19:55 Украинки на акции в Польше (Фото:Посольство України в Польщі)

Даже если возмущение присутствием украинских беженцев в Польше растет, это не всегда означает, что дело в самих украинцах, ведь поляки склонны не доверять государству и привыкли смотреть на других людей как на причину более широких проблем страны.

Такое мнение в интервью NV высказал польский журналист, социолог и интеллектуал Славомир Сераковский. Он возглавляет известное польское издание Krytyka Polityczna, также именно он в 2022 году стал инициатором сбора средств для покупки Байрактара от польского народа и успешно завершил эту миссию.



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По словам Сераковского, молодые польские женщины являются той социальной группой, которая больше всего настроена против украинцев в Польше. «Они оценивают наличие большого количества украинских женщин в стране как ситуацию конкуренции, и это предсказуемо. При этом СМИ не говорят об этом и о других проблемах, возникающих при большой миграции, потому что не хотят вредить украинцам. Им кажется, что по моральным соображениям это лучше, но результат плохой», — замечает социолог и журналист.

Ведь, по его словам, если в государственных СМИ «нет дискуссии о проблемах, нет их признания, то нет и дискуссии о решениях, плюс люди обращаются к социальным сетям, а в социальных сетях есть теории заговора, есть российская пропаганда, все это усиливается, становится деструктивным и искажается».

Сераковский напомнил, что недавно опубликовал с коллегами-социологами отчет исследования с провокационным названием Поляки за Украину, но становятся все больше и больше против украинцев. «После этого отчета в Польше началась дискуссия. Например, некоторые польские родители искренне сказали, что переживают за успех своих детей, поскольку в классе много детей-украинцев, которые не знают польского языка, и это может тормозить обучение всего класса. Это нормальные озвученные страхи, и это хорошо, что они проговорены, потому что, например, новейшая польская партия Конфедерация уже начинает заигрывать с антиукраинскими настроениями, вытягивая и додумывая то, что не проговорено», — подчеркнул социолог.

Поэтому, резюмировал он, «даже если возмущение украинцами растет, а оно растет, это не значит, что дело в украинцах». «Это естественно, что когда у вас появляется еще один миллион людей, сразу какие-то проблемы становятся больше. Но эти проблемы в Польше существовали и раньше, появление украинцев просто их проявило», — убежден польский аналитик.