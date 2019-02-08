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Отменены все рейсы: крупнейшая авиакомпания Бельгии анонсировала забастовку

Сегодня, 22:00
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bottlein/pixabay.com

Работники авиакомпании требуют повышения зарплат

В Бельгии крупнейшая авиакомпания Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов на среду, 13 февраля в связи масштабной забастовкой в стране, сообщает Deutsche Welle.

Решение авиакомпании коснется примерно 222 рейсов и 16 тысяч пассажиров. 

В авиакомпании заявили, что пассажирам выплатят компенсацию за отмененные рейсы, если для них не будут найдены альтернативные варианты путешествия.

Среди требований работников: повышение заработной платы, увеличение времени отдыха и повышение пенсий.

Забастовка может затронуть также и большую часть общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Авиадиспетчеры настроены присоединиться к протесту, поэтому есть вероятность, что воздушное пространство Бельгии будет закрыто в течение дня.

Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель обратился к представителям профсоюзов и призвал вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение с представителями правительства и работодателей.

Теги:   Забастовка Самолеты Бельгия

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