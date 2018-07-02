02 июля 2018, понедельник

Отмена рейсов, сильные дожди и жертвы. На Южную Корею обрушился мощный тайфун

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Власти Южной Кореи посоветовали держаться подальше от пляжей

Власти Южной Кореи посоветовали держаться подальше от пляжей

На Южную Корею обрушился мощный тайфун Прапирун.

Как сообщает The Korea Herald, стихия забрала жизнь одного человека, еще один местный житель числится пропавшим без вести.

Сильные ливни спровоцировали наводнения во многих районах страны. Затопленными оказались 61 здание и около 50 машин.

Из-за тайфуна были отменены 33 авиарейса в восьми аэропортах Южной Кореи. В 16 национальных парках закрыли сотни туристических троп. Были также отменены около 25 паромных перевозок.

Метеорологи предупредили о риске оползней и резком увеличении уровня воды. Власти Южной Кореи посоветовали держаться подальше от пляжей, мостов и неустойчивых конструкций.

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