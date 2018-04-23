Отмена поездов и перебои в работе аэропортов: во Франции протестуют железнодорожники и сотрудники Air France

Во Франции проходит акция протеста железнодорожников и сотрудников Air France, которые недовольны условиями труда.

По данным французской государственной железнодорожной корпорации SNCF, будет отменено около 60% скоростных поездов TGV, 60% пригородных поездов и примерно 70% не скоростных междугородних поездов, сообщает Интерфакс-Украина.

Забастовки французских железнодорожников продолжаются уже несколько месяцев. Они намерены проводить забастовки до конца июня, но акции проходят с перерывами. Участники забастовок недовольны планами правительства страны лишить их особого статуса, который гарантирует им ряд привилегий и льгот, в том числе ранний выход на пенсию.

Кроме того, ожидается, что из-за забастовки персонала авиакомпании Air France будет осуществляться с перебоями работа воздушного транспорта и аэропортов. В опубликованном накануне заявлении Air France сообщила, что в понедельник выполнит 75% рейсов.

В забастовке примут участие около 30% пилотов авиакомпании, примерно 20% бортпроводников и 13% сотрудников отдела наземного обеспечения Air France.

Сотрудники Air France так же, как и французские железнодорожники, провели уже несколько забастовок, потери от которых оцениваются в более чем 200 миллионов евро. Они требуют повышения заработной платы на 6%, в то время как руководство компании называет это невозможным, учитывая складывающуюся финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли.