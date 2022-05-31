Лукашенко намекнул, что нападение на Беларусь готовилось в России — видео

31 мая, 21:28
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал нападение России на Украину «нереализованным в Беларуси сценарием».

Война России против Украины — главные события 31 мая

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда я задаюсь вопросом, что было бы с нами, — пожалуйста, смотрите на Украину», — сказал он во вторник, 31 мая.

Видео дня

Лукашенко добавил, что Беларусь «понимает уровень угроз, активность которых сейчас сместилась бы на территорию соседней страны».

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Лукашенко создает в Беларуси «народное ополчение» из-за того, что боится РФ и российского диктатора Владимира Путина.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине

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