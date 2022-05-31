Лукашенко намекнул, что нападение на Беларусь готовилось в России — видео 31 мая, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал нападение России на Украину «нереализованным в Беларуси сценарием».

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«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда я задаюсь вопросом, что было бы с нами, — пожалуйста, смотрите на Украину», — сказал он во вторник, 31 мая.

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Лукашенко добавил, что Беларусь «понимает уровень угроз, активность которых сейчас сместилась бы на территорию соседней страны».

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Лукашенко создает в Беларуси «народное ополчение» из-за того, что боится РФ и российского диктатора Владимира Путина.

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