Открывший стрельбу на Корсике мужчина найден мертвым Сегодня, 04:23 103 Цей матеріал також доступний українською La Plume Libre via Twitter Стрелок покончил с собой La Plume Libre via Twitter

Пожилой мужчина, открывший стрельбу по прохожим в корсиканском городке Бастия, найден мертвым в своей квартире.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.



"RAID (спецназ) провел операцию. Открывший стрельбу человек обнаружен мертвым", - написал министр.

Министр поблагодарил стражей порядка, спасателей и всех, кто принял участие в операции, а также выразил соболезнования родственникам погибшего.

Как передает BFMTV, стрелок покончил с собой. Отмечается также, что злоумышленник мог страдать психическим расстройством и ранее привлекался к ответственности за преступления с применением оружия.

Напомним, вечером в среду, 30 января, стало известно, что мужчина в возрасте примерно 60 лет начал стрелять по прохожим, после чего укрылся в своей квартире.

В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро пострадали. Среди раненых - сотрудник полиции.