Открывший стрельбу на Корсике мужчина найден мертвым
Пожилой мужчина, открывший стрельбу по прохожим в корсиканском городке Бастия, найден мертвым в своей квартире.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
"RAID (спецназ) провел операцию. Открывший стрельбу человек обнаружен мертвым", - написал министр.
Министр поблагодарил стражей порядка, спасателей и всех, кто принял участие в операции, а также выразил соболезнования родственникам погибшего.
Как передает BFMTV, стрелок покончил с собой. Отмечается также, что злоумышленник мог страдать психическим расстройством и ранее привлекался к ответственности за преступления с применением оружия.
Напомним, вечером в среду, 30 января, стало известно, что мужчина в возрасте примерно 60 лет начал стрелять по прохожим, после чего укрылся в своей квартире.
В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро пострадали. Среди раненых - сотрудник полиции.