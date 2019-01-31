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Открывший стрельбу на Корсике мужчина найден мертвым

Сегодня, 04:23
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La Plume Libre via Twitter

Стрелок покончил с собой

Пожилой мужчина, открывший стрельбу по прохожим в корсиканском городке Бастия, найден мертвым в своей квартире. 

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"RAID (спецназ) провел операцию. Открывший стрельбу человек обнаружен мертвым", - написал министр.

Министр поблагодарил стражей порядка, спасателей и всех, кто принял участие в операции, а также выразил соболезнования родственникам погибшего.

Как передает BFMTV, стрелок покончил с собой. Отмечается также, что злоумышленник мог страдать психическим расстройством и ранее привлекался к ответственности за преступления с применением оружия.

Напомним, вечером в среду, 30 января, стало известно, что мужчина в возрасте примерно 60 лет начал стрелять по прохожим, после чего укрылся в своей квартире. 

В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро пострадали. Среди раненых - сотрудник полиции.

Теги:   Стрельба Франция

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