20 октября 2018, суббота

Откровения Мелании Трамп и "провал" спикера патриарха Кирилла. Самые яркие цитаты недели

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Мелания Трамп пожаловалась на травлю общественности

Мелания Трамп пожаловалась на травлю общественности

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси

Иларион, епископ Эдмонтонский Украинской православной церкви в Канаде, на встрече с президентом Петром Порошенко отметил его роль в процессе получения автокефалии УПЦ.

2. Полное вранье, кроме того, что в данный момент нахожусь в Израиле

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, прокомментировал агентству УНИАН появившиеся в СМИ сообщения о его переезде из Швейцарии в Израиль.

3. Так точно

Александр Волков, пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла, так ответил на вопрос журналиста телеканала Россия, можно ли к нему обращаться "отец Александр".

4. Я могу сказать, что я самый затравленный человек в мире

Мелания Трамп, первая леди США, в интервью телеканалу ABC пожаловалась на несправедливое отношение к ней общественности в соцсетях.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №38 от 18 октября 2018 года.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

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