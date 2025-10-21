«Глубокий удар». Венгрия хочет оспорить в Суде ЕС отказ от российского топлива
Сийярто считает решение ЕС об отказе от российского топлива ударом по Венгрии (Фото: Szabolcs Toth/Unsplash)
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, считает ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива. В связи с этим он анонсировал обращение в Суд ЕС.
Об этом сообщает венгерское информационное агентство MTI.
«ЕС фактически уничтожил энергетическую безопасность Венгрии, воспринимая ее как политический и идеологический вопрос, и проигнорировал физико-географические реалии», — сказал Сийярто.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что в ближайший период правительство его страны будет работать над тем, чтобы предотвратить негативные последствия решений Брюсселя, которые он назвал «глубоким ударом».
Сийярто утверждает, что решение ЕС «было принято путем манипуляции и подано как торговый вопрос, но фактически является санкционной мерой, для которой требуется единодушие, а не квалифицированное большинство».
«Поэтому мы пройдем европейский судебный путь, но бесспорно: чем больше Венгрия будет использовать ядерную энергию, тем меньше будет зависеть от импорта газа», — говорит он.
Поэтому Сийярто назвал важным, чтобы расширение атомной электростанции Пакш происходило как можно быстрее, а также чтобы малые модульные реакторы были введены в эксплуатацию в Венгрии как можно быстрее.
20 октября Совет Евросоюза согласовал свою позицию относительно правил поэтапного отказа от импорта российского газа. Полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года.