«Глубокий удар». Венгрия хочет оспорить в Суде ЕС отказ от российского топлива

Сийярто считает решение ЕС об отказе от российского топлива ударом по Венгрии (Фото: Szabolcs Toth/Unsplash)

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, считает ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива . В связи с этим он анонсировал обращение в Суд ЕС.

Об этом сообщает венгерское информационное агентство MTI.

«ЕС фактически уничтожил энергетическую безопасность Венгрии, воспринимая ее как политический и идеологический вопрос, и проигнорировал физико-географические реалии», — сказал Сийярто.

Реклама

Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что в ближайший период правительство его страны будет работать над тем, чтобы предотвратить негативные последствия решений Брюсселя, которые он назвал «глубоким ударом».

Сийярто утверждает, что решение ЕС «было принято путем манипуляции и подано как торговый вопрос, но фактически является санкционной мерой, для которой требуется единодушие, а не квалифицированное большинство».

Читайте также: В Венгрии вспыхнул главный НПЗ страны

«Поэтому мы пройдем европейский судебный путь, но бесспорно: чем больше Венгрия будет использовать ядерную энергию, тем меньше будет зависеть от импорта газа», — говорит он.

Поэтому Сийярто назвал важным, чтобы расширение атомной электростанции Пакш происходило как можно быстрее, а также чтобы малые модульные реакторы были введены в эксплуатацию в Венгрии как можно быстрее.

20 октября Совет Евросоюза согласовал свою позицию относительно правил поэтапного отказа от импорта российского газа. Полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года.