В британской разведке назвали основной фактор, который мешает армии РФ проводить успешные наступательные операции 21 сентября, 09:04 Оккупанты (Фото:ГУР)

В британской разведке считают, что именно отсутствие проведения военных учений высшего уровня мешает российским оккупантам осуществлять успешные комплексные наступательные операции.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 21 сентября.

Невозможность провести такие учения, по данным отчета, связана с отсутствием регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства, что также является основным фактором, способствующим низкому моральному духу россиян.

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Разведчики анализируют заявление председателя комитета Госдумы РФ по обороне, бывшего генерала Андрея Картаполова от 15 сентября. Тогда он подчеркнул, что мобилизованные обязаны служить на время войны России против Украины.

Признавая сложную ситуацию на фронте, Картаполов также отметил, что ротация личного состава из зоны боевых действий во время службы невозможна.

Год назад, 21 сентября 2023 года, российский диктатор Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации», во время которой около 300 000 российских резервистов были призваны служить в Украине.