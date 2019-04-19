#
Владислав Рашкован
Пирамида Грэмма в дебатах: что важнее всего?
Борис Херсонский
Крутой поворот. Мы тактически проиграли
Иван Яковина
18 апреля: Доклад Мюллера и первая молекула мира
Влад Тисленко
Мужчины не плачут? Как я победил депрессию
Спецтема: Выборы президента Украины

Отчет Мюллера: после победы на выборах в 2010 году Янукович подарил Манафорту огромную банку черной икры

Сегодня, 00:38
3727
Цей матеріал також доступний українською
Отчет Мюллера: после победы на выборах в 2010 году Янукович подарил Манафорту огромную банку черной икры - фото

REUTERS/Yuri Gripas

Пол Манафорт

После победы на выборах президента в 2010 году, экс-президент Украины Виктор Янукович подарил политтехнологу Полу Манафорту огромную банку икры.

Об этом сообщается в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому делу.

Следователи узнали данную информацию, изучив переписку Манафорта с Константином Килимником, который помогал ему работать в Украине.

По данным следствия, стоимость банки черной икры составляла от 30 до 40 тысяч долларов.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   Икра Виктор Янукович Роберт Мюллер Пол Манафорт

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 14:40

img
Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украины - польский политик
Политика

Вчера, 18:41

img
Зеленский отказался участвовать в дебатах на Суспільному
События

Вчера, 14:16

img
Арест Крючкова. Что известно о ходе дела о финансовых махинациях в облэнерго

Выбор редакции

Финансы

Сегодня, 11:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
События

Вчера, 20:11

img
Целое поколение уехало. Что происходит с украинцами, которые ищут лучшей жизни в Польше
Люди

Вчера, 21:25

img
Бунтарь, давний антисоветчик, художник. Обед с Олегом Тистолом

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться