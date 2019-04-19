Отчет Мюллера: после победы на выборах в 2010 году Янукович подарил Манафорту огромную банку черной икры Сегодня, 00:38 3727 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yuri Gripas Пол Манафорт REUTERS/Yuri Gripas

После победы на выборах президента в 2010 году, экс-президент Украины Виктор Янукович подарил политтехнологу Полу Манафорту огромную банку икры.

Об этом сообщается в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому делу.

Следователи узнали данную информацию, изучив переписку Манафорта с Константином Килимником, который помогал ему работать в Украине.

По данным следствия, стоимость банки черной икры составляла от 30 до 40 тысяч долларов.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.