От таких поручений не отказываются. 10 неизвестных фактов о ЧВК Вагнера – расследование The Bell Сегодня, 14:42 25 Сюжет Цей матеріал також доступний українською CБУ Предполагаемые наемники ЧВК Вагнера в Сирии CБУ

Российское интернет-издание The Bell, известное своими расследованиями, обнародовало обширный материал об истории создания и развитии ЧВК Вагнера – частной военной компании РФ, чьи наемники за последние несколько лет были замечены во многих странах мира.

От Украины и Сирии до государств Африки и, предположительно, Венесуэлы – в этих странах "вагнеровцы", по данным мировых и российских СМИ, участвовали в самых разных кампаниях: от прямых военных действий до обеспечения безопасности и военного консультирования.

Все эти годы деятельность ЧВК Вагнера покрыта завесой тайны: власти России отрицают ее существование, как открещивается от нее и предположительный основатель группы - российский ресторатор Евгений Пригожин, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину.

Пролить свет на эти связи и специфику заданий ЧВК удалось журналистам The Bell, которые пообщались со многими источниками, близкими к Минобороны РФ и военным кругам, а также обобщили предыдущие расследования о "вагнеровцах".

НВ приводит наиболее важные и малоизвестные до сих пор факты о ЧВК Вагнера, зафиксированные в расследовании под названием Частная армия для президента.

1. Идея создания ЧВК родилась в Генштабе России

Создание российской частной военной компании в российском Генштабе обсуждали как минимум с 2010 года, отмечает The Bell. Тогда одним из гостей ежегодного форума в Санкт-Петербурге стал Эбен Барлоу – бывший генерал-лейтенант южноафриканских сил безопасности и основатель первой в мире легальной частной армии (Executive Outcomes в ЮАР).

"Зачистки боевиков в Анголе и Сьерра-Леоне, подавление государственных переворотов, несколько гражданских войн, головной офис в Лондоне и оказание дорогостоящих услуг по охране ценных грузов и объектов западным корпорациям - об этой африканской ЧВК снимали фильмы, на ее военные базы привозили журналистов крупнейших мировых телеканалов, а сам Барлоу написал о ней несколько книг", - пишет The Bell о южноафриканском прообразе ЧВК Вагнера.



В ходе свое визита в Россию почти девять лет назад Барлоу не только выступил с публичной лекции о модели создания ЧВК, но и дал частные закрытые консультации делегации Генштаба РФ.

2. Частная армия должна была помочь Москве избежать огласки "спецзаданий"

К моменту консультаций с Барлоу в 2010-м в России уже около года обсуждали создание команды "отставников" - силовиков, формально вышедших на пенсию, но прошедших подготовку и имеющих опыт боевых действий.

Наемников вытаскивать бы не пришлось - они рискуют за приличный гонорар или посмертную компенсацию

"Идея была в том, чтобы использовать "нелегалов" для спецзаданий, чтобы минимизировать огласку и количество проблем в случае провала", - указывает The Bell. Издание напоминает о случае 2004 года, когда трех российских кадровых военных задержали в Катаре по подозрению в ликвидации обвинявшегося в терроризме Зелимхана Яндарбиева.

"Вернуть их в Россию удалось только после личного вмешательства Владимира Путина. Наемников вытаскивать бы не пришлось - они рискуют за приличный гонорар или посмертную компенсацию", - передают авторы расследования пояснения своих источников о негласных правилах ЧВК.

3. "Повару Путина" Пригожину действительно "поручили" создание ЧВК

The Bell подробно рассказывает о том, каким образом петербургский ресторатор Евгений Пригожин стал фактически главным кейтеринговым партнером властей РФ, обеспечивая обслуживание самых высоких приемов с участием первых лиц России и зарубежных гостей.

По данным издания, как раз с 2010 года Пригожин начал выстраивать свой бизнес по поставке питания для государственных нужд, добиваясь – и получая – масштабные госконтракты (от питания в школах до снабжения армии).



Еще до этого Пригожин был хорошо знаком с Владимиром Путиным: в 2003 году российский президент отметил день рождения в одном из его заведений, а к 2005 году у ресторатора, согласно его заявлению в интервью 2011 года, была самая крупная в России фирма по выездному обслуживанию – "все "восьмерки" [встречи G8], саммиты [были] за нами".

В отличие от давних друзей Путина, Пригожин не входил в ближний круг и гораздо дольше оставался в тени

В итоге именно Пригожину было "поручено" создание частной военной компании, утверждают источники The Bell. Собеседники издания в Минобороны охарактеризовали его как "человека деятельного", который "умеет добиваться своего". Существенную роль в судьбе секретной миссии сыграла не только близость ресторатора к Путину, но и его относительная непубличность.

"Важным фактором при выборе кандидатуры могло быть и то, что, в отличие от Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга - давних друзей Владимира Путина, ставших успешными бизнесменами, - Пригожин не входил в ближний круг и гораздо дольше оставался в тени", - отмечает издание.

4. Искать первых наемников начали более пяти лет назад

Команду для ЧВК начали набирать примерно в 2013 году, рассказал авторам расследования один из тех, кто тогда проходил "собеседование" в российскую частную армию.

На "беседу" его пригласил начальник службы безопасности Пригожина Евгений Гуляев, бывший оперативный сотрудник петербургской милиции. "Я пришел на первую встречу, и мне сразу показалось, что Пригожину вся эта идея с ЧВК совсем не нравится, а сам он понравился мне еще меньше", - вспоминает собеседник The Bell.

Предполагаемые российские наемники в Сирии / Фото: СБУ

Поначалу Пригожин и правда был не в восторге от столь опасного проекта с неочевидной выгодой, подтверждает другой источник издания, близкий к Минобороны. "Но от таких поручений не отказываются", - красноречиво добавил он.

На создание ЧВК шла часть государственных средств, которые получали по госконтрактам компании Пригожина, говорится в расследовании.

За военную подготовку и непосредственно в бою за ЧВК мог отвечать полковник запаса Дмитрий Уткин, напоминает The Bell факты, впервые раскрытые ранее российским изданием Фонтанка.

Уткин имел позывной "Вагнер", давший обиходное название и самой ЧВК – его он якобы получил за германофилию (даже промежутки между палатками в тренировочном лагере назывались Die Straße).

5. ЧВК Вагнера опробовала силы в Украине

В феврале-марте 2014 года российские наемники были замечены в Крыму, позже - на юго-востоке Украины, хотя в Минобороны РФ эту информацию тогда назвали "вбросом", напоминает The Bell.

Несмотря на высокий уровень подготовки, "отставникам" требовались постоянные тренировки

Однако роль "вагнеровцев" в аннексии Крыма была весьма ограничена, рассказали двое собеседников издания, близких к Минобороны: штатной численности военнослужащих РФ, переброшенных в Крым, Москве вполне хватало. Опробовать силы ЧВК удалось уже на юго-востоке Украины, но и там их роль была далеко не ведущей: несмотря на высокий уровень подготовки, "отставникам" требовались постоянные тренировки, чтобы командующие и подчиненные могли найти общий язык.

6. Главным успехом частной армии РФ стал захват сирийской Пальмиры

В августе 2015 года ЧВК Вагнера собрала бойцов для первой кампании в дальнем зарубежье – в Сирии.

Во время наступательных операций сирийской армии при поддержке российской авиации наемники часто оказывались на передовой, отмечает The Bell. Пиком всей операции стал захват Пальмиры в 2016 году, в котором бойцы Вагнера сыграли решающую роль. В марте контроль над городом установило правительство Башара Асада, а через два месяца симфонический оркестр Мариинки под руководством Валерия Гергиева дал в древнем амфитеатре города концерт.

"Это был триумф: в конце года Уткина и еще нескольких бойцов ЧВК принимали в Кремле", - пишет The Bell.

7. Скандальный разгром "вагнеровцев" в Сирии застал врасплох и разъярил власти России

Однако в феврале 2018-го частная армия понесла первые большие единовременные потери: во время обстрела американскими ВВС проправительственных сирийских формирований близ города Дейр-эз-Зоре, по разным данным, погибли от нескольких десятков до более сотни "вагнеровцев".

Этот эпизод стал одним из самых болезненных для ЧВК и лично для Пригожина, говорит собеседник The Bell, близкий к Минобороны.

Стоило труда убедить администрацию Путина, что эта "осечка" носила единичный характер

Двое военных дали понять, что впоследствии стоило труда убедить администрацию президента Путина, что эта "осечка" носила единичный характер, и что с виновными будут проведены "исправительные работы".

Проблема состояла в том, что участие наемников в роковом бою не было санкционировано командованием российской группировки войск в Сирии, подтверждают источники издания.

В тот момент ЧВК действовала в интересах сирийского бизнеса: целью боя была попытка захватить нефтяные и газовые месторождения, находившиеся под контролем курдов - союзников США.

Такие действия отвечали скорее интересам самого Пригожина, дает понять The Bell: незадолго до этого компания Евро Полис, которую российские СМИ также связывали с Пригожиным, заключила нефтяную сделку с правительством Башара Асада. Как выяснил тогда The Bell, компания подписала соглашение об участии в нефтегазовых проектах в Сирии. Предполагалось, что она будет освобождать месторождения и объекты нефтепереработки, участвовать в их охране, а взамен - сможет претендовать на четверть добытого здесь объема нефти и газа.

Читайте также: Что известно о разгроме американцами боевиков ЧВК Вагнер в Сирии

8. Через ЧВК прошли до 10 тыс. наемников

По мнению собеседников The Bell, через ЧВК с 2014 года могли пройти от 7 до 10 тыс. наемников. В начале сирийской кампании содержание частной армии, включая компенсации погибшим, обходилось минимум в 5 млрд рублей в год, оценивало РБК. В прошлом году затраты, по подсчетам The Bell, на основании примерной численности группировки и оценки расходов, могли составить около 2 млрд рублей.

9. На данный момент "вагнеровцы" работают в десятке стран

За последний год "вагнеровцев" успели заметить в многих других странах - в основном на африканском континенте. "Это удивительным образом совпало с активным налаживанием внешнеполитических связей России с лидерами африканских государств", - пишет The Bell.

"Гремучая смесь" из наемников и политтехнологов оказывает африканским странам охранные услуги, тренирует и занимается предвыборными консультациями, цитирует издание недавнее расследование Bloomberg о деятельности ЧВК.

Среди прочих стран, где с большой вероятностью работают либо готовятся начать работу "вагнеровцы" – Судан, Конго, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве, ЦАР.

А в конце прошлой недели агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о переброске сотрудников ЧВК Вагнера в Венесуэлу - они якобы получили задачу охранять президента Николаса Мадуро. Хотя официальные Москва и Каракас эту информацию опровергают.

10. Пригожин впервые прокомментировал причастность к ЧВК

В ответ на просьбу The Bell прокомментировать озвученные в расследовании факты Евгений Пригожин впервые предоставил развернутые письменные ответы на вопросы журналистов.

Ответьте вы своим читателям, как отличить мужчину на улице от ЧВК-шника, от "вагнеровца"?

Впрочем, в них он отрицает не только свою причастность к ЧВК, но и само ее существование. А в том, что его имя связывает с созданием такой частной армии, винит украинскую СБУ.

"В РФ отсутствует понятие частной военной компании (ЧВК). Факт упоминания моего имени в связи с ЧВК является следствием информации, первоначально выданной общественности через Службу безопасности Украины […], - сообщил Пригожин. - Журналисты часто пишут про присутствие ЧВК в других странах. Ответьте вы своим читателям, как отличить мужчину на улице от ЧВК-шника, от "вагнеровца"?"

А в ответ на вопрос о том, есть ли у ЧВК коммерческие проекты, связанные с добычей полезных ископаемых за рубежом (в том числе в Африке в обмен на охранные услуги), Пригожин написал: "На этот вопрос я могу дать философский ответ. Если ЧВК может где-то существовать за рубежом, то, предположительно, она занимается охранной и военной деятельностью. Вероятнее всего, эта компания нацелена на получение прибыли. Однако проектами, связанными с добычей полезных ископаемых, занимаются ископаемо-добывающие компании (ИДК). В сфере действий ИДК нет места ЧВК. Учитесь логически мыслить".