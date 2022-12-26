Жертвами снежной бури в США стали уже 26 человек

26 декабря, 00:06
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На США обрушилась аномальная снежная буря (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

На США обрушилась аномальная снежная буря (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Из-за снежной бури и аномальных холодов, которые накрыли США, погибли по меньшей мере 26 человек, еще большое количество людей осталось без электричества.

Об этом сообщает CNN.

https://twitter.com/RH_News_World/status/1607121831877644289

Согласно данным сайта PowerOutage.us, около 250 тысяч домов и предприятий в США остались без электричества – половина из них в штатах Нью-Йорк и Мэн.

https://twitter.com/NEWS_ALL_TIME/status/1607125699864952839

Из-за низкой температуры в некоторых регионах США пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считанные минуты.

Видео дня

https://twitter.com/NWXweather/status/1605993104804151296

Американцев призвали экономить электричество, газ и тепло, авиакомпании отменили более 8,4 тысячи рейсов за последние два дня.

https://twitter.com/Broidnewstv/status/1606928241817964550
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Снег Буря Снегопад в США

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