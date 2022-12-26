Жертвами снежной бури в США стали уже 26 человек 26 декабря, 00:06 На США обрушилась аномальная снежная буря (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Из-за снежной бури и аномальных холодов, которые накрыли США, погибли по меньшей мере 26 человек, еще большое количество людей осталось без электричества.

Об этом сообщает CNN.

Согласно данным сайта PowerOutage.us, около 250 тысяч домов и предприятий в США остались без электричества – половина из них в штатах Нью-Йорк и Мэн.

Из-за низкой температуры в некоторых регионах США пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считанные минуты.

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Американцев призвали экономить электричество, газ и тепло, авиакомпании отменили более 8,4 тысячи рейсов за последние два дня.