Жертвами снежной бури в США стали уже 26 человек
На США обрушилась аномальная снежная буря (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)
Из-за снежной бури и аномальных холодов, которые накрыли США, погибли по меньшей мере 26 человек, еще большое количество людей осталось без электричества.
Об этом сообщает CNN.
Согласно данным сайта PowerOutage.us, около 250 тысяч домов и предприятий в США остались без электричества – половина из них в штатах Нью-Йорк и Мэн.
Из-за низкой температуры в некоторых регионах США пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считанные минуты.
Американцев призвали экономить электричество, газ и тепло, авиакомпании отменили более 8,4 тысячи рейсов за последние два дня.