11 октября 2018, четверг

Из Сингапура в Нью-Йорк за 19 часов. Singapore Airlines возобновляет самый длинный беспересадочный рейс

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Для регулярного сообщения авиакомпания будет использовать авиалайнер Airbus A350-900 ULR (иллюстративное фото)

Для регулярного сообщения авиакомпания будет использовать авиалайнер Airbus A350-900 ULR (иллюстративное фото)

Авиакомпания Singapore Airlines, 11 октября, возобновляет самый длинный беспересадочный рейс из Сингапура в Нью-Йорк, сообщает ВВС.

Самолет преодолеет более 15 000 км без посадки, перелет займет около 19 часов. Авиакомпания сообщила ВВС, что места в бизнес-классе уже были полностью забронированы.

Singapore Airlines возобновляет существовавший с 2004 года рейс, который был отменен в 2013 году из-за нерентабельности. Для регулярного сообщения авиакомпания будет использовать авиалайнер Airbus A350-900 ULR.

В марте 2018 года авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner австралийской компании Qantas совершил беспересадочный рейс из Перта в Лондон. Авиалайнер преодолел расстояние в 14 498 км (9 009 миль) за 17 часов. 

 

 

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