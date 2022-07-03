От отца погибшего на крейсере Москва матроса сбежала жена, прихватив компенсацию за сына 3 июля, 15:30 Россиянин Дмитрий Шкребец гордился сыном-оккупантом, но после его гибели на крейсере Москва стал критиковать Путина (Фото:Дмитрий Шкребец)

Отец погибшего на крейсере Москва российского матроса-срочника Дмитрий Шкребец остался не только без сына, но и без жены. Она ушла, забрав с собой деньги.

В соцсетях пишут, что речь идет о семи миллионах рублей (около 3,6 млн грн) государственной компенсации, которую семья якобы получила за гибель сына на крейсере Москва, уничтоженном ВСУ.



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О поступке жены россиянин рассказал в соцсети. Сначала он думал, что ее похитили. По его словам, однажды, когда она просто пошла на работу, с ней исчезла связь. Тогда Дмитрий отметил, что после угроз в адрес его семьи «не ждет ничего хорошего» и его жизнь «превратилась в кошмар».

Однако вскоре мужчина написал, что его жена «забрала все деньги и исчезла, отключив сим-карты».

«Вот такая моя жизнь, предают самые близкие», — пожаловался отец российского оккупанта.

Фото: Дмитрий Шкребец / скриншоты из соцсетей

Фото: Дмитрий Шкребец / скриншоты из соцсетей

Фото: Дмитрий Шкребец / скриншоты из соцсетей

Фото: Дмитрий Шкребец / скриншоты из соцсетей

Фото: Дмитрий Шкребец / скриншоты из соцсетей

Россиянин Дмитрий Шкребец одним из первых начал публично рассказывать о потерях на крейсере Москва после того, как в минобороны РФ отклонили его запросы. Отец погибшего матроса-срочника обвинил минобороны во лжи о том, что произошло с кораблем. Он также обозвал российского диктатора Владимира Путина подонком, однако заявил, что не считает Украину «полноценной страной» и готов воевать против ее армии.

Позже Шкребец также сообщил, что его ноутбук забрали на «экспертизу» российские силовики.



13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным СМИ, экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.



По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Россияне же утверждают, что эвакуировали экипаж. 16 апреля минобороны РФ даже опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле могло быть снято до потопления крейсера. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа крейсера составляет от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно.

Впрочем, российское военное руководство гибель большинства моряков так и не подтвердило, объявив их «пропавшими без вести». В России официально признали гибель на крейсере Москва только одного человека.

После того как Москва затонула, родители оккупантов-срочников начали сообщать о вероятной гибели своих сыновей и требовать рассказать об их судьбе. По данным украинской разведки, семьи моряков из крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.

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