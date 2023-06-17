В России от отравленного сидра умерло уже 36 человек, среди них ребенок 17 июня, 06:03 По предварительной версии, в сидре обнаружили смертельно опасный метанол вместо безопасного этанола (Фото:российские телеграм-каналы)

В России возросло количество отравившихся напитком Мистер Сидр. Так, пострадали около 106 человек, 36 из них умерли, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает пропагандистское российское агенство ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.



«Пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — сообщил он.

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Неделю назад начала появляться информация, что в России от отравления напитком Мистер Сидр погибли за два дня 30 человек. Случаи отравления зафиксировали в шести регионах России, в частности, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии.

Слабоалкогольный напиток Мистер Сидр, который стал причиной массовых отравлений, разливали в поселке Винтай Самарской области. После этого его отправляли в ближайшие кафе и магазины, а также в соседние регионы. Владельца предприятия уже задержали, он дает показания. По предварительной версии, в сидре обнаружили смертельно опасный метанол вместо безопасного этанола.