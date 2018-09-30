От ЮАР до Канады. Чем опасны памятники творцам неравенства и надо ли их разрушить

С 2015 года по всему миру происходят акции протеста против памятников историческим деятелям, которые были архитекторами колониализма, поддерживали рабство или апартеид. Это поднимает перед властями разных стран вопрос того, что делать с такими монументами - сохранить их, видоизменить или вовсе убрать.

НВ публикует сокращенный перевод материала The Guardian о том, почему памятки деятелям казалось бы далекого прошлого вызывают яростные столкновения в наши дни.

С чего все начиналось

В марте 2015 года студент по имени Чумани Максвел принес ведро с экскрементами в Университет Кейптауна, где стояла статуя Сесиля Родса, британского алмазного магната, колониального политика и сторонника белого превосходства.

"Здесь нет коллективной истории - где наши герои и предки?" - заявил Максвел и выплеснул содержимое ведра на памятник.

Это событие вызвало всеобщее внимание и через несколько дней переросло в полномасштабный протест. Студенты покрывали статую Родса граффити и полиэтиленовыми пакетами и обещали продолжать протесты, пока ее не уберут.

Протесты с требованием убрать статую Сесиля Родса

Бронзовая статуя появилась в самом центре кампуса в 1934 году. Родс считал, что черные африканцы были "подвластной расой" и что белое правление было естественным. Статуя изображает Родса в конце жизни (он умер в 1902 году - ред.), он размышляет о своей жизни и о будущем, которое наступит без него. Монумент передает жалобу Родса на то, что он не прожил достаточно долго, чтобы насладиться Южной Африкой под белым правлением, которое он помог создать.

Статую установили во времена, предшествовавшие апартеиду, когда белое правление еще не считалось само собой разумеющимся. Памятник представлял жизнь Родса как благородную борьбу с предполагаемыми цивилизационными достижениями, неявно оправдывающими его политику и причиненную ею боль. Если черные африканцы и были допущены в эту тревожную реальность, это было таким образом, что их страдания могли быть преуменьшены и в итоге сведены на нет.

Через несколько недель после начала протестов статую убрали. Она простояла более 80 лет, в том числе два десятилетия во время правления партии Нельсона Манделы Африканский национальный конгресс.

Распространение протестов против памятников

Из Кейптауна протесты распространились по всей Южной Африке. Собственную версию протестов против статуи Родса организовали студенты Оксфордского университета в Англии. Они потребовали снести статую Родса в Колледже Ориэль (Родс там учился - ред.) и изменить учебную программу университета, чтобы отразить разнообразие мысли за пределами западного канона.

В Берлине началась кампания за переименование Африканского квартала из-за связи названия с немецким геноцидным колониальным господством в начале XX века.

В США объектами протестов стали памятники Конфедерации. Наиболее известной является акция протеста в Шарлоттсвилле, где противники статуи командующего армией Конфедерации Роберта Ли столкнулись с ультраправыми, в результате чего погибла женщина. При этом президент США Дональд Трамп 16 августа 2017 года заявил, что насилие имело место с обеих сторон.

Статуя командующего армией Конфедерации Роберта Ли в Шарлоттсвилле / Фото: EPA

Кроме того, в августе протестующие сбросили с пьедестала статую Тихий Сэм в Университете Северной Каролины и разрушили еще один памятник в Вирджинии.

Город Сан-Франциско убрал статую XIX века, которая отмечала основание Калифорнии - и унижение коренных народов Америки. А город Остин в Техасе может сменить название из-за ассоциаций с рабством.

Первый премьер-министр суверенной Канады Джон Макдональд попал под огонь оппозиции из-за его роли в культурном геноциде коренных народов. Город Виктория недавно объявил, что уберет его портрет из ратуши, а статуи Макдональда в Монреале и Регине были повреждены.

Почему старые статуи становятся заметными

Некоторое время назад был период, когда была какая-то слепота, когда вы передвигались по своему городу - по любому городу. Можно было пересекать улицу за улицей, не задумываясь о бывших колониях и забытых дипломатах, которых они увековечивали, ходить в школу или работать в здании, названном в честь известного государственного деятеля, не давая моральной оценки его достижениям, съесть обед под статуей другого давнего светила, известного своей благотворительностью, не задумываясь о происхождении его богатства. Это было возможно, если ваша кожа была определенного цвета.

Это слепота повседневности. Мы привыкаем к пространству, в котором мы живем. И мы привыкаем к идеям вокруг нас, пока мы их не увидим. Не так давно можно было поверить, что прошлое не имело значения в постколониальном мире после холодной войны, после всего, что было. Оставив позади ужасы XX века, свободный рынок направлял нас в будущее, где демократия и процветание были доступны для всех. Опять же, было легче в это поверить, если ваша кожа была определенного цвета, если вы принадлежали к определенному классу, если у вас был определенный жизненный опыт.

Сотрудник коммунальной службы стирает граффити с пьедестала памятнику конфедератам в Балтиморе, штат Мэриленд, который убрали после инцидента в Шарлоттсвилле / Фото: EPA

Но глобальный финансовый кризис, катастрофические войны в Ираке и Сирии, кризис, связанный с беженцами, Брексит и победа Дональда Трампа на выборах в США заставили потерять свою силу идеи, которые мы воспринимали как должное.

Наши отношения со статуей, зданием или знаком всегда меняются. Зачастую такое изменение происходит постепенно, в течение десятилетий и поколений, и памятник просто уходит в прошлое. Мы делаем предположение, что прошлое прошло, что эти идеи и ценности больше не имеют возможности угрожать или нанести вред. Но реальность сложнее. То, что делают памятники - это нормализуют прошлое. Они позволяют несправедливости легче защищаться и быть менее заметной. С другой стороны, именно люди, которые, скорее всего, защищают эту несправедливость, в конечном итоге решают, угрожает ли она чему-то, а не люди, которые больше всего пострадали.

То, что делают памятники - это нормализуют прошлое.

Например, только доминирование поселенцев в США, Канаде и Австралии может объяснить их безразличие к статуям Теодора Рузвельта, Джона Макдональда и капитана Джеймса Кука, которые для многих коренных народов уже давно воплощают геноцид.

В статье, опубликованной вскоре после того, как вспыхнули протесты в Кейптауне, молодые активисты описывают опыт, который привел их к акции против памятника Родсу (название протестов на английском Rhodes Must Fall - ред.).

Чумани Максвел, студент, который начал протесты, вспоминает, что, смотря на район, в котором жил, он изо всех сил пытался понять, почему почти через два десятилетия после окончания белого правления все были все еще такими бедными. Еще один студент, выходец из высшей прослойки среднего класса, вспоминает, как он видел преимущественно белые лица в школе и белых профессоров и удивлялся, почему он был исключением. Третья студентка вспоминает, как открыла для себя работы черных мыслителей, таких как Франц Фанон и Стив Бико, потому что их не учили в школе. Каждый из них был обеспокоен чувством, что окружающий их мир не имеет смысла, и мало-помалу они начали связывать неравенство настоящего с прошлым, которое представлял Родс.

Сторонник белого превосходства во время марша в парке Лафайетт в Вашингтоне в годовщину событий в Шарлоттсвилле / Фото: EPA

В то же время, многие люди в мире пришли к выводу, что сегодня ситуация плохая, потому что мы слишком далеко отклонились от того, что было раньше. Ностальгия Brexit и Make America Great Again (предвыборный лозунг Дональда Трампа - ред.) - это именно призыв к утешительной идее (для некоторых белых людей), что моральные неудачи прошлого - это, по сути, триумфы, через которые мы проходили.

Статуи, здания и уличные знаки стали центрами конфликтов, потому что они олицетворяют напряженность между двумя этими мировоззрениями.

Что делать с памятниками, против которых протестуют

Так что же делать с памятными знаками и статуями, которые вызывают протесты? Есть три пути решения этой проблемы. Первый заключается в том, чтобы убрать их вовсе, это так называемый антагонистический подход. Второй - оставить их, но изменить так, чтобы они отображали современные чувства, - агонистический подход. Третий путь - консервативный - не делать ничего вовсе.

Некоторые памятники никогда полностью не теряют силу угрожать определенным группам людей и нормализовать господство одной группы людей над другой

Консервативный подход, безусловно, самый простой, но он и наименее приемлем, так как некоторые памятники никогда полностью не теряют силу угрожать определенным группам людей и нормализовать господство одной группы людей над другой. В лучшем случае они кажутся смущающими или неуместными, в худшем случае они помогают усилить чувство превосходства у явно растущей группы людей.

Оксфордский университет попытался занять центральную позицию, объявив, что статуя Родса в Колледже Ориэль останется с изменениями, которые "привлекут внимание к этой истории [и] отдадут должное сложности дебатов". Предложения включают в себя создание второй версии статуи, которая может быть повреждена граффити. Эта идея агонизма привлекательна: она кажется творческой и разумной.

Амин Хусейн, один из организаторов недавних протестов в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, где статую Теодора Рузвельта забрызгали красной краской, утверждает, что агонизм не заходит достаточно далеко. Проблема с сохранением, но модификацией статуй, говорит он, "заключается в том, что до сих пор доминирующая группа устанавливает условия обсуждения. Не должны ли затронутые сообщества говорить? Если вы хотите учиться на этом, но вы не хотите увековечить эту мифологию, которая ежедневно наносит вред, вы можете поместить ее в музей или сад со статуями". Даже если агонизм может работать как диалог между городами и затронутыми сообществами, он ограничен тем, что он может сделать. Он по-прежнему сосредоточен на грехах колонизатора, в связи с чем колонизированные, таким образом, всегда являются второстепенными.

Ни одно из возможных решений не может быть идеальным во всех случаях. Вероятно, необходим более комплексный подход с учетом более крупного городского ландшафта. Изменить некоторые памятники, чтобы отразить связанную с ними историю путем добавления интерпретирующих знаков или их реорганизации. (Например, в Асунсьоне ненавистная статуя бывшего диктатора Альфредо Стросснера была разрушена, и куски были собраны в новый памятник тем, кто сопротивлялся его режиму). Убрать другие, чтобы заменить их на новые, которые представляют затронутые сообщества на их собственных условиях, а не только в отношении их виктимизации. Представление имеет решающее значение.

Перевод НВ