От греха подальше. Сотни девочек в Британии подвергают жестокой африканской практике "прижигания" груди
Сотни девочек в Великобритании, растущих как правило в семьях выходцев из Камеруна, даже в наши дни подвергаются жесткой ритуальной практике своих предков, пишет газета The Guardian.
Заметив первые признаки полового созревания дочерей, матери "утюжат"
их грудь раскаленными камнями в надежде приостановить естественный процесс –
чтобы уберечь несовершеннолетних девочек от нежеланного мужского внимания и
посягательств.
Однако такие меры наносят серьезный ущерб физическому и психическому здоровью девочек - и взрослых женщин впоследствии, убедились журналисты The Guardian.
НВ предлагает ознакомиться с полным переводом расследования британского издания.
"Это традиция"
В окрестностях одного из городов на севере Англии, в тихом пригородном доме сидит Морин (имя изменено) - мать двоих детей, которой хорошо за 30 – и держит в ладонях большой темный камень.
Только что она использовала его, чтобы размолоть специи для семейного обеда. Однако всего несколько лет назад применяла совсем для другой цели.
Женщина нагревала камень, а затем прижимала его к груди своей восьмилетней дочери. Она останавливалась только тогда, когда девочка кричала от боли, а жар от камня оставлял гематому на теле ребенка.
"Когда они [полиция] спросили меня, зачем я так делала, я ответила им: это традиция", - объясняет Морин, вспоминая свой допрос, в ходе которого ошеломленные социальные работники пытались найти информацию об этом ритуале в интернете.
Видеорепортаж о практике "прижигания" груди в Камеруне:
Цель такой практики – замедлить процесс полового созревания девочек, чтобы избавить их от нежеланного внимания и посягательств молодых мужчин, пока они несовершеннолетние. Однако врачи говорят, что такие действия никак не замедляют развитие груди, однако несут всевозможные угрозы физическому и психическому здоровью.
Такие методы не ограничиваются этим городом. Расследование The Guardian собрало невероятные свидетельства
десятков случаев в Лондоне, Лидсе, Эссексе и Вулверхэмптоне.
Тем не менее, британские власти, социальные работники и некоторые неправительственные организации, похоже, не осведомлены о таких случаях - либо опровергают, что подобная практика существует в Великобритании, - и не предпринимают активных мер для выявления или отслеживания таких случаев.
Подпольная практика
По словам полиции, очевидная проблема заключается в том, что дети редко жалуются на своих родителей, и немногие посторонние имеют шансы когда-либо узнать, что такое происходит.
"Мы не ждем, что жертва сама придет в полицейский участок и сообщит, что с ней происходит, - говорит Аллен Дэвис, руководитель лондонской полиции по борьбе с незаконными культурными практиками. - Если люди скажут нам, где это происходит, когда, с кем и кем совершается, тогда мы примем меры".
"Как и практика калечения женских половых органов, культурные обычаи, причиняющие вред детям или взрослым, являются сложными проблемами, которые нужно решать, - говорит Джесс Филлипс, член британского парламента от округа Бирмингем Ярдли. - Тем не менее, мы должны сделать все возможное, чтобы дать [этническим] общинам образование и вынудить отказаться таких практик, чтобы наказать виновных и защитить жертв".
По словам Морин, когда она была ребенком в Камеруне, ей также прижигали грудь камнем, из-за чего она была убеждена, что это поможет защитить и ее дочь от посягательств - особенно когда женщина заметила, что девочка начинает развиваться.
"Район, в котором мы жили, был не самый благополучный, - говорит она, рассказывая о бандах молодежи, разгуливающих по улицам, устраивающих драки и торгующих коноплей. - Я не могла позволить ей играть на улице".
"Если бы посмотрели на нее, то уже не увидели бы в ней ребенка – а обычного подростка. Так что для меня это был настоящий кошмар", - говорит Морин.
Она позвонила своей матери в Камерун, которая объяснила ей, как провести процесс.
"Некоторые женщины говорят, что они так поступают, потому что девочки предрасположены к тому, чтобы стать жертвами изнасилования", - говорит Мэри, активист местной общины в южном Лондоне.
"Почти каждую неделю мы проводим групповые встречи, и на них женщины нередко рассказывают о таком "прижигании" груди", - говорит Карин Тази, исполнительный директор Ресурсного центра Женщины и семьи в Вулверхэмптоне, который занимается образованием женщин и объясняет им риски таких практик.
"Об этом думают, как о вакцине: мол, больно, но помогает", - говорит Тази, добавляя, что такие методы имеют серьезные физические, психологические и другие последствия для здоровья, о которых многие люди просто не осведомлены.
Медицинские последствия
Медсестра Дженнифер Мираж вспоминает, что за годы своей работы в госпиталях по всей Британии встречала десятки женщин и девочек, которым ранее "утюжили" грудь горячими камнями.
Она говорит, что видела "женщин, которые не могли кормить грудью и имели давние проблемы, кисты и инфекции молочных протоков, из-за чего не были способны сцедить даже то небольшое количество молока, которое у них вырабатывалось".
По словам Мираж, многие женщины "страдали от болезненных воспалений, не имея шанса установить связь с ребенком через грудное вскармливание", а рак груди был весьма распространенным диагнозом среди тех, кто подвергся практике "прижигания".
Кэти Аба Фуда, пострадавшая от подобных действий в Камеруне - где, как считается, возникла эта практика - также рассказывает о случаях, когда у женщин впоследствии развивался рак молочной железы.
"Всего месяц назад мы потеряли молодую женщину, которой "утюжили" грудь камнями, когда она была девочкой – она умерла от рака, - говорит Фуда. – Я не знаю, почему никто до сих пор не изучил связь между этими двумя факторами".
Психологические проблемы - также очень распространенное следствие практики "прижигания" груди и могут длиться годами. "Когда у меня родился ребенок, все переживания той травмы нахлынули обратно", - говорит женщина, объясняя, что всякий раз, когда младенец тянулся к ее груди, она чувствовала приступ паники, будто кто-то собирался причинить ей боль.
Тем не менее, британские общественные активисты, похоже, не знают о рисках.
"Я не видела никаких исследований, в которых бы утверждалось, что "прижигание" груди - это настолько плохо, - говорит Мэри, добавляя, что некоторые женщины верят, что такая практика улучшает связь между матерью и дочерью. - До сих пор я не слышала, что это может быть связано с раком".
"Единственное, что происходит - соски словно втягиваются, и это весьма затрудняет кормление грудью", - отмечает она.
“Калечение женских половых органов, "утюжение" груди – это кардинальный откат к контролю над женским телом", - говорит Лейла Хуссейн, выступающая против таких практик активистка, которая также оказывает терапевтические услуги тем, кто пережил подобное.
"Вся община нуждается в образовании, - говорит Мэри Стелла из Вулверхэмптона. - Потому что мы родом оттуда, где такие методы в порядке вещей".
Карать или объяснять?
Назир Афзал, бывший главный прокурор северо-западной Англии, убежден, что ситуации может помочь принятие специального закона против практики "прижигания" груди - он ссылается на аналогичный опыт криминализации принудительных браков. "Иногда необходимо изменить законодательство, чтобы послать четкий месседж", - говорит он.
Однако другие полагают, что это приведет к катастрофе и сделает такие практики еще более подпольными. "Возьмите те самые операции, калечащие женские половые органы: тех, кто пойдет под суд, ищут с 1985 года и до сих пор – разве это не смехотворно?" - говорит Мэри. [С 1985 года, когда в Британии криминализировали такую практику, за нее не был осужден ни один человек].
"Хождения вокруг с сочувственным вопросом: "Вы знаете кого-нибудь, кто подвергся такому?", - чтобы все потом обрушились на этого ребенка, как тонна кирпичей – такая "поддержка" не слишком хороша, правда ведь?" – отмечает Мэри.
Тази говорит, что вмешательство должны быть тонким: "Большее количество организаций должно располагать ресурсами и возможностями, чтобы вовлечь такие общины [где наносят увечья девочкам] в разговор. Потому что если с ними не беседовать, это так и останется подпольным преступлением. Однако чем больше людей об этом говорят, тем лучшие решения мы найдем".
"Когда мы только начинали вести свои встречи по проблемам "прижигания" груди и травматичных ритуальных операций на женских половых органах, на них никто не ходил. Но женщины видели нас: мы были здесь, были постоянно, пытались работать с ними, а не криминализировать их. И теперь они более открыты для разговоров", - говорит Тази.
В случае Морин ее дочь продержали в социальной службе в течение 10 дней, после чего отпустили обратно в семью. Морин не предъявили криминальных обвинений - только вынесли предупреждение от полиции.
"Социальный работник приходил раз в неделю в течение одного-двух месяцев, вот и все. После этого они просто закрыли дело", - говорит она.
Морин перевела свою дочь в другую школу.
"Если бы я знала законы этой страны, то просто подержала бы дочь дома три дня [вместо того, чтобы отправить ее в школу], - сокрушается она, расстроенно заламывая руки. - Тогда бы синяк просто исчез. И никто бы ничего не узнал".