От 12 до 17 лет тюрьмы: российский суд вынес приговор пятерым крымским татарам по «делу Хизб ут-Тахрир» Сегодня, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Крымчан задержали в 2016 году Крым. Реалии

Во вторник, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.

Как сообщает Крым.Реалии, крымских татар признали виновными в организации либо участии в деятельности террористической организации.

Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева — к 13 годам, Рустема Исмаилова — к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова — к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просила сторона обвинения.

Братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова задержали 12 октября 2016 года во время волны обысков в оккупированном Крыму.

Их обвинили в терроризме за членство в организации «Хизб ут-Тахрир». В 2018 году фигурантов дела этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.