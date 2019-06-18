Иван Верстюк
Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса
Сергей Фурса
Газпром тянет время. Чего ожидать Украине
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Андрей Пионтковский
Война и мир Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

От 12 до 17 лет тюрьмы: российский суд вынес приговор пятерым крымским татарам по «делу Хизб ут-Тахрир»

Сегодня, 15:16
Цей матеріал також доступний українською
От 12 до 17 лет тюрьмы: российский суд вынес приговор пятерым крымским татарам по «делу Хизб ут-Тахрир» - фото

Крым. Реалии

Крымчан задержали в 2016 году

Во вторник, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.

Как сообщает Крым.Реалии, крымских татар признали виновными в организации либо участии в деятельности террористической организации.

Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева — к 13 годам, Рустема Исмаилова — к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова — к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просила сторона обвинения.

Братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова задержали 12 октября 2016 года во время волны обысков в оккупированном Крыму.

Их обвинили в терроризме за членство в организации «Хизб ут-Тахрир». В 2018 году фигурантов дела этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

Теги:   Хизб-ут-Тахрир Крымские татары Россия Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 08:44

img
Владелец Аэросвита возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн
Страны

Сегодня, 08:16

img
Несмотря на манипуляции социологов, рейтинг Путина снова упал
Компании/Рынки

Сегодня, 17:57

img
Опубликован рейтинг лучших авикомпаний мира, в нем сменился лидер

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
Lifestyle

Сегодня, 10:50

img
Как тренируется и питается Зеленский. Рассказ президентского тренера
Политика

Сегодня, 18:25

img
Кроме костюма. Как послабления в правилах могут повлиять на работу Администрации президента

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться