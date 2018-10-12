Освобожденный в Турции американский пастор возвращается в США

В пятницу, 12 октября, американский пастор Эндрю Брансон после освобождения из зала суда в Турции вылетел в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его адвоката.

"Тот факт, что он сейчас находится на борту самолета в США, можно расценивать только как важную победу для пастора Брансона и его семьи", - сказал адвокат Джей Секулов.

Он отметил, что без американского давления на Турцию, свобода Брансона до сих пор находилась бы под вопросом.

Напомним, что суд турецкого города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда 12 октября.

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца.

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.