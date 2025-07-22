Оккупантов после плена отправляют на штурмы, или их убивают побратимы (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Некоторые российские оккупанты не прожили и года после возвращения из плена . Об этом во вторник, 22 июля, сообщил проект Хочу жить со ссылкой на российское издание Вёрстка .

Журналисты российского издания проанализировали перечень погибших на войне россиян и пришли к выводу, что относительно долго «прожить» удалось лишь 15 бывшим военнопленным. 71 из них прожил менее года, остальные — не более двух лет. Большинство погибли в «мясных штурмах», некоторых убили их же «товарищи». По данным Верстки, по меньшей мере 133 оккупанта после попадания в плен и обменов снова оказались на фронте, где были ликвидированы или пропали без вести.

Реклама

Как рассказали родственники оккупантов, независимо от должности, звания или срока службы, возвращенных из плена почти сразу бросают обратно на передовую. Некоторым даже не дают отпуска или возможности побыть дома. Родственники утверждают, что таких военных ставят «под особый контроль» и затем «пускают в расход» (отправляют на штурмы).

Украинский проект Хочу жить отмечает, что в головах российских офицеров попасть в плен — это как «СОЧ через плен».

«Чтобы не стать жертвой этой людоедской системы, у российского военного после плена есть шанс сдаться снова. Только уже „контролируемо“ и без риска для жизни — через проект Хочу жить. Наверное, обращение в любые российские государственные учреждения не будет иметь такого эффекта, как обращение на нашу горячую линию», — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет еще несколько этапов обмена пленными между украинской и российской сторонами.

По его словам, эти обмены являются частью договоренностей второй встречи делегаций Украины и России в Стамбуле.

Читайте также: Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных бойцов ВСУ

4 июля Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Домой вернули украинских защитников, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.