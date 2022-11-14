Как повлияет освобождение Херсона на режим Путина — журналист Мартыненко 14 ноября, 14:20 Режим российского диктатора Владимира Путина под угрозой из-за того, что часть россиян не готова к поражениям в войне против Украины, считает Александр Мартненко (Фото:Sputnik/Sergey Ilyin/Kremlin via REUTERS)

Гендиректор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ рассказал, как повлияет освобождение Херсона на режим Путина.



В эфире Радио НВ Мартыненко выразил мнение, что для большинства россиян освобождение Украиной Херсона значения не имеет.

«Люди, жившие в России десятки лет без русского Херсона, спокойно живут без русского Херсона и дальше. То же касается и Запорожской области», — сказал он.

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По словам журналиста, отступление РФ из Херсона имеет значение для «так называемых политических элит, которые находятся в процессе войны, вовлечены в нее» и «условного суперпатриотического меньшинства».

«В ситуации поражений и отступлений, это патриотическое меньшинство становится угрозой уже для режима, потому что для него это сакрально. Для этих людей это действительно удар и они его переживают тяжело», — считает Мартыненко.

Он отметил, что доверие к Кремлю у «патриотического меньшинства падает» и оно ищет «других героев, которые могут в перспективе или войти в руководство или заменить руководство».

«Это отдельная проблема для России, она очень серьезная. Я не уверен, что они ее решат. Это достаточное количество людей, при чем сейчас вооруженных или в регионах, в которых поднялась волна, с которой нужно что-то делать и что-то им объяснять. Объяснений они не слышат, потому что они чуть-чуть не в себе», — сказал журналист.

Мартыненко уточнил, что под «элитами» он подразумевает «повара Путина» Евгения Пригожин, главу Чечни Рамзана Кадырова и «так называемых военкоров в широком смысле — не только конкретных людей, которые на фронте, но и всех тех, кто поддерживают эту повестку дня, в частности Соловьева (российского пропагандиста Владимира Соловьева — ред.)».

Он также выразил мнение, что к пропагандистам прислушиваются до 20% россиян.

«Я думаю, что 10−15%, до 20% этих людей есть. Это уже не просто конкретные субъекты во власти, но и люди. У них доверие к Кремлю падает, потому что поражения в их планы совсем не входили», — сказал журналист.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон.

