Освобожденные из заключения в КНДР американцы прибыли в США

Трое американцев, которые были освобождены из-под стражи в КНДР, вернулись в США.
Самолет с американскими гражданами приземлился на авиабазе Эндрюс неподалеку от Вашингтона, сообщает CNN.
На авиабазе их встречал президент США Дональд Трамп с женой Меланией, а также военнослужащие.
По словам пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерса, после встречи с Трампом мужчины отправятся в Медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд для дальнейшего обследования и лечения.
Напомним, Ким Чен Ын отпустил троих американцев, которые находились в заключении в КНДР, накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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