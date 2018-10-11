Освятили плохо. Соцсети высмеяли Роскосмос за аварию ракеты-носителя Союз

В четверг, 11 октября, российская космонавтика потерпела очередное фиаско.

На 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени.

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Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.

Причины аварии еще предстоит установить, однако пользователи соцсетей уже возложили вину на РПЦ, чей священник, по их мнению, недостаточно качественно освятил ракету перед стартом.

Российская ракета опять оказалась тяжелее воздуха и не смогла пробить небесную твердь. Даже догадываемся почему: pic.twitter.com/MUuQCETral 11 октября 2018 г.

Рухнет в пучину ракета Союз,

Пыхнув дымком из расплавленных дюз.

Космос покинула наша держава,

С грохотов взрывов,скрежетом ржавым.???????? 11 октября 2018 г.

Ракета с космонавтами вылетела с Байконура и через несколько минут уже была в Карагандинской области. Получается, что в Казахстане самый быстрый региональный транспорт на планете. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/NIgZKU11hQ — Лентач (@oldLentach) 11 октября 2018 г.

Развитие российской космонавтики позволяет совершить полет из установленной точки Казахстана в произвольную точку Казахстана, минуя сам космос. — Английский шпион (@SanctionsOnion) 11 октября 2018 г.

Роскосмос раньше Илона испытал перевозу пассажиров на дальние расстояния с помощью ракет — astd (@apiksDen) 11 октября 2018 г.

Надеюсь,ракета "Союз" была освещена? — Иностранный агент (@debri__32) 11 октября 2018 г.

Надо что то в духовной академии РПЦ с подготовкой кадров делать, иначе её выпускники нам всю космонавтику загубят.

Вот опять освящённая ракета «Союз» не смогла в космос прорваться. — Николай Травкин (@Nitravkin) 11 октября 2018 г.

А в Роскосмосе все идет по плану



(правда, твиты уже потерли) pic.twitter.com/uGaJ3vmjSl — Лентач (@oldLentach) 11 октября 2018 г.

А потом говорят что в России космонавтика не развивается, раньше в космос летали, теперь вот в Казахстан... — Red Baron (@kep_eugen) 11 октября 2018 г.

Ракета Союз с космонавтом Алексеем Овчинином и астронавтом NASA Ником Хейгом упала после аварии в Казахстане.

А ведь могли попасть в Воронеж...#НеВоронеж #Хейгнедосверлил #воронежцынаворожили — Богородников (@Fgc7PR5WmHwaKTh) 11 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.

В свою очередь в Кремле выразили удовлетворенность, что хоть системы безопасности носителя "сработали должным образом".