11 октября 2018, четверг

Освятили плохо. Соцсети высмеяли Роскосмос за аварию ракеты-носителя Союз

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Священник РПЦ регулярно освящает российские ракеты

Священник РПЦ регулярно освящает российские ракеты

В четверг, 11 октября, российская космонавтика потерпела очередное фиаско.

На 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени.

Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.

Причины аварии еще предстоит установить, однако пользователи соцсетей уже возложили вину на РПЦ, чей священник, по их мнению, недостаточно качественно освятил ракету перед стартом.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.

В свою очередь в Кремле выразили удовлетворенность, что хоть системы безопасности носителя "сработали должным образом".

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове