«Слив» секретных документов. Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным 14 апреля, 07:29 Ллойд Остин также инициирует срочные мероприятия в Пентагоне. (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным и контроль над ними. Это произошло после ареста военнослужащего, подозреваемого в ливне секретных данных Пентагона.

Об этом пишет CNN..

«Как министр обороны, я без колебаний буду принимать какие-либо дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны», — сказал Остин.

Видео дня

По словам министра, проверку будет проводить заместитель министра обороны по разведке и безопасности. Он также изучит «процедуры подотчетности и контроля в рамках министерства, чтобы информировать об усилиях по предотвращению подобных инцидентов в будущем»