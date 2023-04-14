«Слив» секретных документов. Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным

14 апреля, 07:29
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Ллойд Остин также инициирует срочные мероприятия в Пентагоне. (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Ллойд Остин также инициирует срочные мероприятия в Пентагоне. (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным и контроль над ними. Это произошло после ареста военнослужащего, подозреваемого в ливне секретных данных Пентагона.

Об этом пишет CNN..

«Как министр обороны, я без колебаний буду принимать какие-либо дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны», — сказал Остин.

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По словам министра, проверку будет проводить заместитель министра обороны по разведке и безопасности. Он также изучит «процедуры подотчетности и контроля в рамках министерства, чтобы информировать об усилиях по предотвращению подобных инцидентов в будущем»

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон Война в Украине Джон Ллойд

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