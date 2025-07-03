«Соответствует здравому смыслу». В Пентагоне заявили, что США пересматривают военную помощь не только Украине, но и другим странам

В Пентагоне объяснили, с чем связана остановка помощи Украине (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

Пентагон временно остановил предоставление военной помощи не только Украине , но и другим партнерам — в рамках внутреннего пересмотра оборонных резервов. В США хотят быть уверенными, что не ослабляют собственную безопасность, оказывая поддержку за границу.

Об этом сказал представитель Пентагона Шон Парнелл на брифинге.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году США предоставили Украине почти 66 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. Большинство этой поддержки составляла американская военная техника и боеприпасы, предоставленные в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений.

«Этот обзор сил и средств … проводится для того, чтобы обеспечить соответствие американской военной помощи нашим оборонным приоритетам… Мы рассматриваем это как прагматичный шаг, который соответствует здравому смыслу и направлен на то, чтобы иметь основу для оценки того, какие боеприпасы направляются и куда», — сказал Парнелл.

Он также отметил, что оценка поможет президенту и министру обороны эффективнее принимать решения.

«То, что мы сделали здесь, в Министерстве обороны, — это создали структуру для анализа того, какие боеприпасы мы отправляем [и] куда… В конце концов, наша работа здесь, в Министерстве обороны, заключается в том, чтобы выполнять президентскую программу Америка превыше всего и гарантировать, что мы достигнем мира с помощью силы во всем мире», — пояснил он.

Парнелл добавил, что пока идет пересмотр, новые данные о количестве и типах боеприпасов, предоставленных Украине, не разглашаются, однако решения о дальнейшей помощи принимаются президентом Дональдом Трампом по рекомендации министра обороны Пита Гегсета.

«Пусть будет известно, что наши военные имеют все необходимое для выполнения любой миссии, где угодно, когда угодно, в любой точке земного шара. Мы имеем самую смертоносную боевую силу в мире», — заявил Парнелл.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.