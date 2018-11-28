Остановились автобусы и корабли: в Греции работники транспортной сферы вышли на протест

В Афинах прекратил работу весь общественный транспорт, а корабли остались в портах в связи с забастовкой работников транспортной сферы.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Крупнейший профсоюз частного сектора Греции GSEE объявил 24-часовую забастовку. Люди требуют снижения налогов и повышения минимальной заработной платы, которую сократили в соответствии с программами международной помощи после кризиса 2008 года.

Наемные работники требуют ежемесячную минимальную заработную плату в размере 751 евро.

Напомним, что с момента возникновения долгового кризиса в 2009 году Греция получила 260 млрд. евро в виде займов для спасения экономики. Однако в стране в рамках жесткой экономии значительно сократили количество работников государственного сектора, повысили налоги и уменьшили пенсии.