Останется только один: кто претендует на место Терезы Мэй? Сегодня, 20:06 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке STF Борис Джонсон, Джереми Хант, Майкл Гоув, Саджида Джавид, Доминик Рааб STF

Кандидатами на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании официально зарегистрированы 10 политиков. Единственный претендент, выступает против брексзиту, — Сэм Джима — не смог собрать подписи.

Кандидатами на посаду лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії офіційно зареєстровані 10 людей. Єдиний претендент, який виступає проти брексзиту, — Сем Джима — не зміг зібрати підписи.

У понеділок увечері Консервативна партія Британії оголосила, що 10 політиків зібрали необхідні для реєстрації вісім підписів депутатів Палати громад.

13 червня розпочнуться вибори з поступовим вибуванням, голосувати на яких будуть лише торі-депутати Палати громад. До 20 червня кандидатів має залишитися лише двоє, і обирати з цих двох фіналістів будуть вже всі приблизно 160 тисяч членів Консервативної партії.

Консерватори розраховують, що ім'я нового лідера партії оголосять в двадцятих числах липня, тоді ж він обійме посаду прем'єр-міністра — і почне шукати вихід з політичного глухого кута, у якому країна опинилася через брексзит.

За підрахунками сайту консерваторів Conservative Home, до трійки лідерів передвиборчих перегонів входять колишній і нинішній міністри закордонних справ Борис Джонсон і Джеремі Хант, а також міністр довкілля Майкл Гоув.

Однак жоден з них поки що не має підтримки абсолютної більшості ні серед депутатів, ні серед всіх членів партії. До того ж, майже сто з 313 депутатів Палати громад від Консервативної партії ще не оголосили, кого мають намір підтримати.

Жоден з кандидатів не виступає за скасування рішення вийти з ЄС, але про готовність до жорсткого розриву 31 жовтня, коли скінчиться нинішнє відтермінування брексзиту, кажуть лише чотири кандидати: Борис Джонсон, Домінік Рааб, Андреа Ледсом і Естер Маквей.

Троє, включно з паном Хантом, сподіваються переписати угоду з ЄС, ще троє, зокрема Майкл Гоув, допускають можливість нової відстрочки.

Євросоюз категорично відмовляється переписувати проект угоди про вихід, а вихід без угоди може заблокувати Палата громад — як вона це вже робила цієї весни. Серед кандидатів — п’ять чинних і чотири колишні члени уряду Терези Мей.

Сім з 10 кандидатів вчилися в Оксфордському університеті.

Стисло про кожного

Борис Джонсон

Колишній мер Лондона, колишній міністр закордонних справ. 19 червня йому виповниться 55 років. Освіта: Оксфордський університет, антична література і класична філософія.

Що думає про брексзит: переробити угоду з ЄС, замінивши «ірландський бекстоп» певними альтернативними заходами, а якщо не вдасться — вийти 31 жовтня без угоди.

На думку пана Джонсона, ще одне відтермінування брексзиту знищить Консервативну партію. Борис Джонсон, за його словами, «усіма фібрами душі» — проти другого референдуму щодо брексзиту.

Джерем і Хант

Міністр закордонних справ. 52 роки.

Освіта: Оксфордський університет, філософія, політика, економіка. Син адмірала сера Ніколаса Ханта. Британська преса час від часу називає його далеким (в п’ятому коліні) родичем королеви Єлизавети II.

Що думає про брексзит: до 31 жовтня слід переписати угоду про вихід, змінивши положення про «ірландський бекстоп», для чого надіслати до Брюсселя нову делегацію, включивши до її складу торі-прихильників рішучого розриву з ЄС і представників північноірландської Демократичної партії юніоністів.

Вихід 31 жовтня без угоди небажаний, але якщо справа дійде до нього — що ж, тому й бути.

Getty Images Лідерство Джеремі Ханта прогнозують вже не перший рік. На цих виборах керівник Форін-офісу — в трійці лідерів

Майкл Гоув

Міністр довкілля. Один з лідерів кампанії за вихід перед референдумом 2016 року, один з шести кандидатів на посаду лідера в липні 2016- го (був третім після Терези Мей та Андреи Ледсом). 51 рік.

Освіта: Оксфордський університет, англійська філологія. До політичної кар'єри був журналістом.

Що думає про брексзит: пан Гоув допускає, що вихід доведеться відкласти до кінця 2020 року, щоб ще раз провести перемовини з Брюсселем щодо умов виходу і подальших відносин.

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Домінік Рааб

Колишній міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС. 45 років.

Освіта: Оксфордський університет, юриспруденція, міжнародне право. Магістра здобув у Кембриджі.

Що думає про брексзит: краще вихід 31 жовтня без угоди, ніж на умовах нинішньої угоди; треба якось скасувати «ірландський бекстоп», замінивши альтернативними технічними рішеннями; після виходу треба буде укласти з ЄС договір про максимально можливу свободу торгівлі.

Саджид Джав і д

Міністр внутрішніх справ. 49 років. Син іммігранта з Пакистану.

Освіта: Університет Ексетера, економіка і політологія. До приходу 2009 року у велику політику — надуспішний банківський менеджер, вундеркінд міжнародних фінансів.

Що думає про брексзит: необхідно переписати угоду з ЄС, замінивши «ірландський бекстоп» на альтернативне «цифрове» рішення проблеми, при якому фізично кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія все-таки не буде. Однак треба готуватися до виходу без угоди — на випадок, якщо ЄС так і не погодиться на переписування проекту угоди.

BBC Коли зірка світу фінансів Саджид Джавід пішов у велику політику, його прибутки скоротилися приблизно в 50 разів. Тепер він міністр і претендент на пост прем'єра.

Рор і Стюарт

Міністр міжнародного розвитку. 46 років. Син британського розвідника. Володіє 11 мовами. Під час навчання в університеті був приватним учителем у принців Вільяма і Гаррі.

Освіта: Оксфордський університет (історія, філософія, політологія, економіка).

Що думає про брексзит: вихід без угоди буде катастрофою; для пошуку виходу треба скликати «Асамблею громадян»; до 31 жовтня треба все-таки спробувати ще раз провести нинішню угоду через Палату громад (яка вже тричі її відкинула).

На думку пана Стюарта, тим торі, які обіцяють переписати угоду з ЄС, «не вистачає реалізму».

«Найменшої надії на те, щоб укласти з Європою нову угоду до 31 жовтня, немає. Жодної», — сказав Рорі Стюарт 5 червня в радіоефірі ВВС.

BBC Дипломат і поліглот Рорі Стюарт працював в Іраку і Афганістані і принагідно розповідав про ці країни в документальних фільмах ( на фото — пан Стюарт у фільмі ВВС)

Метт Хенкок

Міністр охорони здоров’я. 40 років.

Освіта: Оксфордський університет (філософія, політика, економіка), Кембриджський університет (економіка).

Що думає про брексзит: виходити без угоди не можна; треба створити Раду щодо ірландського кордону, яка розробить вихід; необхідно ввести термін дії «ірландського бекстопу».

Андреа Ледсом

Колишній лідер Палати громад (організатор роботи фракції торі), в травні пішла у відставку, протестуючи проти наміру Терези Мей все ж таки спробувати протягнути угоду через парламент. 56 років.

Освіта: університет Ворика, політологія.

На виборах лідера партії у 2016 році вийшла в фінал разом з Терезою Мей і зняла свою кандидатуру, забезпечивши тим самим Мей дострокову перемогу і призначення прем'єр-міністром.

Що думає про брексзит: вихід 31 жовтня має відбутися в будь-якому випадку — імовірніше, без угоди; тому треба прискорити підготовку до жорсткого виходу; альтернативне технічне розв’язання проблеми ірландського кордону; треба спробувати змінити умови виходу шляхом безпосередніх переговорів з лідерами ключових країн ЄС.

BBC

Естер Маквей

Колишній міністр праці і пенсій, пішла у відставку, оскільки була проти проекту угоди про вихід. 41 рік.

Освіта: право і журналістика в Університеті королеви Марії та Університеті Сіті.

До приходу в політику (депутат з 2010 року) — журналістка, ведуча, зокрема на ВВС, потім — своя фірма в рідному Ліверпулі.

Що думає про брексзит: треба готуватися до виходу без угоди, а коли ЄС побачить, що Британія готова «ляснути дверима», то, можливо, «погодиться пом’якшити позицію, дослухатися, скасувати бекстоп і почати переговори про вільну торгівлю».

Марк Харпер

Депутат Палати громад. 49 років.

Освіта: Оксфордський університет (філософія, політика, економіка). До обрання в парламент в 2005 — аудитор, бухгалтер.

Що думає про брексзит: визнає, що відредагувати угоду до 31 жовтня не вдасться, прагне виходу з угодою (що передбачає нову відстрочку), але не відкидає і виходу без угоди, якщо більше нічого, крім скасування брексзиту, не залишиться.

Що таке ірландський бекстоп

У 1998 році були укладені «угоди Страсної п’ятниці», які поклали край край багаторічному кривавому конфлікту в складовій частині Сполученого Королівства, Північній Ірландії. Ці угоди за замовчуванням ґрунтуються на відсутності кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

На тлі брекзиту межа може повернутися. Ірландія не планує виходити з ЄС, а Північна Ірландія як частина Британії повинна покинути Євросоюз 29 березня. Питання про їх поділ — одна з основних проблем, пов’язаних з брекзитом.

Одним з основних варіантів вирішення проблеми вважається так званий «ірландський бекстоп». Якщо до кінця перехідного періоду сторони не знайдуть рішення, то Північна Ірландія може залишитися частиною митного союзу ЄС, і відповідно, торгувати з Ірландією без додаткових мит.

Але це стало б частковим економічним відторгненням складової частини Британії, і це не подобається ні лондонським політикам, ні юніоністам в самій Північній Ірландії.

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